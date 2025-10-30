У МЗС відреагували на заяву Путіна про «коридор» для журналістів у райони Покровська, Мирнограда та Куп’янська

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву російського президента Володимира Путіна про «коридор» для журналістів у райони Покровська, Мирнограда та Куп’янська.



«Чесно кажучи, я не рекомендую журналістам довіряти будь-яким пропозиціям Путіна щодо «коридорів» у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, чим закінчуються такі пропозиції – 29 серпня 2014 року в Іловайську», – написав речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х.

Він додав, що єдина мета Путіна – продовжити війну, він ніколи не дотримувався жодної зі своїх обіцянок щодо припинення вогню. Не допомагайте йому виправдовувати свої злочини через російські провокації проти журналістів.

Речник також нагадав, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням українського законодавства і міжнародного права.

Георгій Тихий, працюючи журналістом, у серпні 2014 року разом із колегою Іваном Любиш-Кірдеєм потрапив в оточення в Іловайську, де зняв документальний фільм про українських героїв-добровольців в оточеному місті.

Раніше у Міноборони РФ заявили, що отримали наказ Путіна щодо забезпечення проїзду журналістам в райони Покровська, Мирнограда і Куп’янська. Російське командування заявило про нібито готовність «за необхідності припинити бойові дії на 5-6 годин у зазначених районах, а також забезпечити коридори безперешкодного в’їзду і виїзду груп представників іноземних ЗМІ, у тому числі українських, за умови гарантій безпеки як для журналістів, так і російських військовослужбовців».

Генштаб ЗСУ заявляє, що «блокування» противником Сил оборони у Покровську немає, але російська піхота накопичується у місті. Також повідомлення про «блокування» українських підрозділів в Куп’янську та Мирнограді є неправдивими.



