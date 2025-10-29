На Донеччині у Мирнограді військ РФ немає – уточнює угруповання військ «Схід»

У ЗСУ уточнили повідомлення про ситуацію в Мирнограді на Донеччині – російських військ в цьому населеному пункті немає.



Як повідомляє угруповання військ «Схід», ситуація в місті та його околицях повністю контрольована Силами оборони України.



У повідомленні додають, що речник угруповання військ «Схід» у вчорашньому коментарі в ефірі телемарафону обмовився, маючи на увазі ситуацію в Покровську.

28 жовтня він заявив, що російські війська на Покровському напрямку прорвалися на околиці міста Мирноград, де тривають важкі вуличні бої.

26 жовтня проникнення російських військових до Покровська підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. На той момент, за даними штабу, у місті перебували близько 200 російських військовослужбовців, тривають стрілецькі бої.

Про складну ситуацію в Покровську розповів у вечірньому відеозверненні 27 жовтня президент України Володимир Зеленський.

Покровськ – місто з населенням близько 7 тис. людей (до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тис.) – є важливим дорожнім та залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

Під час штурмів на Покровському напрямку Росія повторює сценарій окупації Авдіївки, рівняючи місто з землею, розповів в ефірі Радіо Свобода 28 жовтня офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев.



