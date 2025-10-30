Сирський: російська піхота «накопичується в міській забудові» Покровська

Російська піхота накопичується в Покровську, але заяви лідерів РФ про «блокування» українських підрозділів у цьому місті, а також Куп’янську на Харківщині є неправдивими. Про це 30 жовтня за підсумками відвідання Покровського напрямку заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Зустрівся з командирами армійських корпусів, військових частин та підрозділів, що стримують чисельно переважаючу ворожу навалу. Заслухав доповіді щодо поточної обстановки, наявних потреб, вислухав пропозиції. Ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито «блокування» Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності. Разом з тим, у Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування, тож першочергове завдання – виявити її і знищити», – вказав воєначальник.

Сирський наголосив на важливості роботи розвідувальних та ударних дронів.

«Крім БпС (безпілотних систем – ред.), у місті проводять ударно-пошукові дії та виконують завдання для ліквідації противника групи ДШВ, штурмових полків, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Національної гвардії, Національної поліції України та інші», – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Він також заявив, що триває Добропільська операція для звільнення території, на яку проникли і де були відрізані від своїх основних сил російські диверсійно-розвідувальні групи.

«Станом на сьогодні штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись ще від 200 до 550 метрів. Загалом за час цієї операції звільнено 186,8 км² української території, 246,8 км² – зачищено від ДРГ противника», – вказав Олександр Сирський.

За словами президента Володимира Зеленського, найбільш складною залишається ситуація на Покровському напрямку: «окупанти всіма методами намагаються закріпитись, кожен знищений окупант саме там – це результат для всієї нашої держави».

Російська армія просунулася в межах Покровська – про це вранці 29 жовтня повідомив проєкт DeepState. На мапі бойових дій виросла «червона зона» на півдні міста, а «сіра», яка свідчить про присутність противника, досягла його північних околиць.

Покровськ – місто з населенням близько 7 тисяч людей (до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім та залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

Під час штурмів на Покровському напрямку Росія повторює сценарій окупації Авдіївки, рівняючи місто з землею, розповів в ефірі Радіо Свобода 28 жовтня офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев.