Військовослужбовці 68-ї бригади ЗСУ розповіли про проблеми оборони Покровська

Покровський напрямок залишається одним з найактивніших ділянок фронту, де тривають інтенсивні бої. Тільки за добу там відбулося 47 бойових зіткнень, повідомив Генштаб ЗСУ.

Про те, що відбувається під Покровськом Донецької області, з місця подій розповідаєтелевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время», створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

«Фронт просувається, необхідно підлаштовуватися»

Про оточення підрозділів ЗСУ в районі самого міста, як раніше стверджували в російському Генштабі, мова не йде. Головна проблема для захисників Покровська – логістика: доставити боєкомплекти, провізію і підкріплення стає все складніше.

«Я не бачу, що ми здобуваємо перемогу в напрямку Покровська. Дуже сумно. Чому так? Нам не вистачає засобів боротьби з ними. І відповідної артилерії. Ворожа РЕБ (радіоелектронна боротьба – ред.) працює, ворожа РЛС (радіолокаційна станція – ред.). Не вистачає розвідданих. Така ситуація. Що ще додати?.. Ми впораємося, все буде добре», – ділиться військовослужбовець 68-ї бригади ЗСУ з позивним «Вольт».

Ми перебуваємо на позиціях екіпажу БПЛА «Лелека» – це розвідувальний дрон.

Розвідники піднімають у повітря БПЛА в бік Покровська, щоб побачити, що там відбувається. Над містом піднімається дим – російські літаки скинули авіабомби. Тут – влучання українського снаряда, а в цих будинках у Покровську – вже російські солдати.

Екіпаж «Лелеки» коригує вогонь по будівлях, які ще недавно перебували під контролем українських військових.

За півтора року ми змінили десь півтора десятка позицій. Фронт просувається

З дрона видно залізницю: вона ділить місто на дві частини. Та, що південніше колій, багатьма OSINT-аналітиками позначена як сіра зона: це не означає, що українські військові не контролюють її, це означає, що там скупчуються російські солдати.

Військовий з позивним «Оболонь» каже, що хід війни змінюється стрімко: «Дуже динамічно. За півтора року ми змінили десь півтора десятка позицій. Фронт просувається, необхідно підлаштовуватися. У них є ресурси, системні рішення: якщо щось починає працювати, вони це нарощують і масштабують».

«Засоби ураження закриті РЕБом»

На відео з безпілотника в передмісті Покровська – 10–12 км від центру – можна побачити російських військових мотоциклістів і машини з провізією. Вони скупчуються для просування в місто.

Це все на підступах до Покровська: підвезення особового складу, боєкомплектів. Від околиць – десь 10 кілометрів. Там вони вже спокійно почуваються

«Це все на підступах до Покровська: підвезення особового складу, боєкомплектів. Від околиць – десь 10 кілометрів. Там вони вже спокійно почуваються: засоби ураження закриті РЕБом. Основна проблема FPV – що вони не можуть долетіти, а на «оптиці» обмежений наш ресурс. У пріоритеті більш цікаві цілі», – каже «Оболонь».

У Покровськ російська піхота просочується невеликими групами по 2-3 людини. Замість тих, кого ЗСУ витіснили, приходять нові.

Екіпаж «Лелеки» шукає цілі. «Ми даємо гідну відсіч на цей момент, враховуючи наші можливості й враховуючи те, що наша військова машина, можна сказати, не запущена, більше працює, як окремі виробники, не так централізовано, як у нашого ворога. Тож ми стримуємо противника, наскільки це можливо», – запевняє військовослужбовець ЗСУ з позивним «Марсель».

Для оборони міста головне – забезпечити логістику. Від неї залежить доля і Покровська, і сусіднього Мирнограда.