Зеленський: війська РФ «всіма методами» намагаються закріпитися на Покровському напрямку

Президент Володимир Зеленський обговорив ситуацію на всіх напрямках фронту з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирський і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим. Про це він повідомив у вечірньому зверненні 29 жовтня.

«Найбільш складно зараз на Покровському напрямку. Там, як і в попередні тижні, найбільша інтенсивність бойових дій, сильне зосередження росіян. Окупанти всіма методами намагаються закріпитись, кожен знищений окупант саме там – це результат для всієї нашої держави», – заявив він.

Також, за словами Зеленського, залишається непростою ситуація в Куп’янську, але «цими днями більше контролю в наших сил, продовжуємо захищати позиції».





«Десятки штурмових дій за добу – на Олександрівському напрямку. Кожному нашому підрозділу дякую за стійкість», – додав він.

Президент додав, що на нараді також детально пропрацювали планування далекобійних операцій України. Він назвав єдиним можливим сценарієм примус Росії до закінчення війни «так, як це можливо, так, як реально спрацює».

Російська армія просунулася в межах Покровська – про це вранці 29 жовтня повідомив проєкт DeepState. На мапі бойових дій виросла «червона зона» на півдні міста, а «сіра», яка свідчить про присутність противника, досягла його північних околиць.

Покровськ – місто з населенням близько 7 тис. людей (до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тис.) – є важливим дорожнім та залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

Під час штурмів на Покровському напрямку Росія повторює сценарій окупації Авдіївки, рівняючи місто з землею, розповів в ефірі Радіо Свобода 28 жовтня офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев.







