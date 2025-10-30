На фронті за минулу добу відбулося 172 бої – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 29 жовтня на фронті зафіксовано 172 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав 80 авіаційних ударів, скинув 177 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4 323 обстріли, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 671 дрон-камікадзе… За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські засоби противника», – йдеться в ранковому зведенні.

100 боїв зі 172 зафіксовано на трьох напрямках у Донецькій області.

«На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки у районах Предтечиного, Щербинівки, Плещіївки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки та у бік Костянтинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Родинське, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новопавлівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Балаган, Лисівка, Покровськ, Філія, Кучерів Яр, Дачне.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Мирне, Січневе, Новоселівка, Тернове, Соснівка, Степове, Вербове, Рибне, Привілля, Новогригорівка, Вишневе, Привільне», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському. Слов’янському. Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

За словами президента Володимира Зеленського, найбільш складною залишається ситуація на Покровському напрямку: «окупанти всіма методами намагаються закріпитись, кожен знищений окупант саме там – це результат для всієї нашої держави».

Російська армія просунулася в межах Покровська – про це вранці 29 жовтня повідомив проєкт DeepState. На мапі бойових дій виросла «червона зона» на півдні міста, а «сіра», яка свідчить про присутність противника, досягла його північних околиць.

Покровськ – місто з населенням близько 7 тисяч людей (до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім та залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

Під час штурмів на Покровському напрямку Росія повторює сценарій окупації Авдіївки, рівняючи місто з землею, розповів в ефірі Радіо Свобода 28 жовтня офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев.