«Сторони в глухому куті» – Трамп про війну РФ та України після переговорів із Сі

Китай погодився співпрацювати зі США в питанні припинення війни Росії проти України, заявив американський лідер Дональд Трамп за підсумками переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном 30 жовтня в південнокорейському Пусані.

«Про Україну довго говорили. Ми працюватимемо разом, щоб мати якийсь результат. Ми погодилися, що сторони в глухому куті. Й іноді треба дати їм воювати, мабуть. Божевілля. Але він допоможе нам і ми спільно працюватимемо по Україні», – сказав Трамп на борту літака Air Force One, прямуючи до Вашингтона.

Також президент США розповідав за підсумками зустрічі з Сі, що Сполучені Штати знизять одне з мит щодо Китаю та згодом укладуть річну торговельну угоду з Пекіном.

Голова КНР Сі Цзіньпін за результатами зустрічі з Трампом сказав, що розвиток Китаю не суперечить меті лідера США «зробити Америку великою знову», і Сполучені Штати та Китай можуть досягти спільного успіху та процвітання.

Президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін 30 жовтня в південнокорейському місті Пусані провели двосторонню зустріч. Вона була першою після початку понад дев’ять місяців тому другого терміну Трампа на посаді лідера Сполучених Штатів.

Зустріч тривала одну годину 40 хвилин, це довше, ніж було зазначено заздалегідь у графіку президента США. Одразу після завершення переговорів сторони не робили заяв для преси.

Трамп після переговорів із Сі вирушив до Вашингтона, китайський лідер продовжив участь у саміті АТЕС.