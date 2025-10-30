Доступність посилання

Зустріч Трампа і Сі відбулася в Південній Кореї і завершилася без заяв для преси

Зустріч президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна, Пусан, Південна Корея, 30 жовтня 2025 року
Президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін 30 жовтня в південнокорейському місті Пусані провели двосторонню зустріч. Вона була першою після початку понад дев’ять місяців тому другого терміну Трампа на посаді лідера Сполучених Штатів.

Зустріч тривала одну годину 40 хвилин, це довше, ніж було зазначено заздалегідь у графіку президента США. Після завершення переговорів сторони наразі не зробили ніяких заяв для преси.

Трамп уже залишив Південну Корею і летить до Вашингтона, Сі продовжує участь у саміті АТЕС (Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці).

Перед початком переговорів Трамп розповів журналістам, що очікує на «дуже успішну зустріч».

