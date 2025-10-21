У МЗС Китаю не мають інформації щодо візиту Трампа на початку 2026 року

У китайському Міністерстві закордонних справ не мають інформації щодо візиту президента США Дональда Трампа до Китаю на початку наступного року.



«Щодо вашого запитання про дипломатію глав держав, дозвольте підкреслити, що дипломатія глав держав відіграє незамінну роль у наданні стратегічних рекомендацій щодо відносин між Китаєм і США. Президенти Китаю і США підтримують тісний зв’язок і обмін інформацією. Щодо конкретних деталей, про які ви запитували, на даний момент я не маю інформації, якою міг би поділитися», – заявив речник МЗС Китаю Го Цзякунь, відповідаючи на запитання «Яка відповідь МЗС на коментарі Трампа? І чи можете ви підтвердити, що його запросили до Китаю?»



Також Пекін відреагував на заяву Трампа, який напередодні висловив сумнів щодо вторгнення Китаю.

Го Цзякунь заявив, що позиція Китаю щодо тайванського питання залишається послідовною та чіткою – Тайвань є невід'ємною частиною території Китаю, і це питання є «виключно внутрішньою справою Китаю, яке мають вирішити самі китайці».

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що він відвідає Китай на початку наступного року.



«Мене запросили до Китаю, і я зроблю це на початку наступного року», – сказав Трамп.

10 жовтня Трамп заявляв, що мав зустрітися з головою Сі на саміті АТЕС (31 жовтня-1 листопада) у Південній Кореї, але тепер, схоже, для «цього немає жодних підстав». Він також пригрозив вкотре підвищити мита на товари з Китаю. Це сталося після того, як Пекін посилив контроль за експортом рідкісноземельних металів.

9 жовтня уряд Китаю оголосив про посилення експортного контролю щодо рідкісноземельних металів. Тепер експортної ліцензії вимагають навіть незначні кількості цих металів – якщо на них припадає щонайменше 0,1% вартості товару. Йдеться також про експорт технологій, пов’язаних із видобутком, плавкою та поділом рідкісноземельних металів.

Навесні Трамп неодноразово підвищував мита на китайські товари, досягнувши піку 145%. Пекін у відповідь підвищив власні мита на американський експорт до 125%. Однак переговори між офіційними особами двох країн призвели до зниження мит та поліпшення відносин між Вашингтоном та Пекіном.