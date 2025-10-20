Трамп заявив, що на початку наступного року він відвідає Китай

Президент США Дональд Трамп заявив, що він відвідає Китай на початку наступного року.



«Мене запросили до Китаю, і я зроблю це на початку наступного року. Ми вже певним чином вирішили», – сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Пекін наразі про цю можливу зустріч не повідомляв.

10 жовтня Трамп заявляв, що мав зустрітися з головою Сі на саміті АТЕС (31 жовтня-1 листопада) у Південній Кореї, але тепер, схоже, для «цього немає жодних підстав». Він також пригрозив вкотре підвищити мита на товари з Китаю. Це сталося після того, як Пекін посилив контроль за експортом рідкісноземельних металів.

9 жовтня уряд Китаю оголосив про посилення експортного контролю щодо рідкісноземельних металів. Тепер експортної ліцензії вимагають навіть незначні кількості цих металів – якщо на них припадає щонайменше 0,1% вартості товару. Йдеться також про експорт технологій, пов’язаних із видобутком, плавкою та поділом рідкісноземельних металів.

Навесні Трамп неодноразово підвищував мита на китайські товари, досягнувши піку 145%. Пекін у відповідь підвищив власні мита на американський експорт до 125%. Однак переговори між офіційними особами двох країн призвели до зниження мит та поліпшення відносин між Вашингтоном та Пекіном.





