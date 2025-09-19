WP: Трамп заморозив військову допомогу Тайваню заради можливої угоди з Китаєм

Президент США Дональд Трамп цього літа відмовився схвалити пакет військової допомоги Тайваню на суму понад 400 мільйонів доларів, пише газета The Washington Post. За даними джерел видання, рішення пов’язане зі спробою Вашингтона досягти масштабної торгової угоди з Китаєм.

При цьому представник Білого дому повідомив, що рішення щодо військової допомоги Тайваню ще остаточно не ухвалене.

Пакет включав сучасні БпЛА і потужні боєприпаси.

Експерти попереджають, що відмова Вашингтона надати Тайбею військову допомогу може послабити обороноздатність Тайваню в момент, коли Китай, який вважає його своєю бунтівною провінцією, активно нарощує військові сили навколо острова. За даними американської розвідки, голова КНР Сі Цзіньпін поставив завдання підготувати армію до можливого захоплення Тайваню до 2027 року.

В останні місяці адміністрація Трампа пішла на низку поступок Пекіну – послабила експортні обмеження на напівпровідники і відмовилася від виконання заборони на TikTok. Ці кроки викликали стурбованість у республіканців і колишніх членів команди Трампа, які вважають, що Вашингтон знижує рівень підтримки Тайваню.

На відміну від адміністрації Джо Байдена, яка схвалила кілька пакетів військової допомоги Тайваню за рахунок президентських повноважень, Трамп наполягає, що острів має сам оплачувати закупівлю зброї. На його думку, Тайвань, який має потужну економіку, може діяти за прикладом Ізраїлю і європейських країн.

Влада Тайваню вже погодила новий великий контракт на постачання озброєнь, який планують профінансувати за рахунок додаткового оборонного бюджету.

Тайвань має намір збільшити військові витрати до 3,3% ВВП наступного року і довести їх до 5% до 2030 року.

Вашингтон при цьому рекомендує Тайбею зосередитися на придбанні «асиметричних» систем: дронів, ракет і систем моніторингу узбережжя. Однак багато з цих озброєнь поставлять лише за кілька років.

Трамп неодноразово заявляв про те, що Китай не наважиться на вторгнення в Тайвань під час його президентства.

На тлі підготовки до можливої зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном США скасували низку зустрічей із тайванськими офіційними особами, але одночасно повідомили Конгресу про можливий продаж Тайбею озброєнь на суму 500 мільйонів доларів.