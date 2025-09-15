США і Китай близькі до досягнення угоди щодо TikTok – Бессент

CША та Китай «дуже близькі» до розв’язання проблеми TikTok, заявив журналістам у понеділок міністр фінансів США Скотт Бессент, коли торговельні переговори відновилися в Мадриді.



«Щодо самої угоди щодо TikTok, ми дуже близькі до вирішення питання», – сказав Бессент.



Він заявив, що китайська сторона зробила «агресивне прохання» на переговорах, але не уточнив, про що воно.

У неділю в Мадриді офіційні особи США та Китаю на чолі з віцепрем’єром Хе Ліфеном завершили перший день переговорів щодо напружених торговельних зв’язків та наближення терміну продажу TikTok на тлі вимог Вашингтона до своїх союзниківзапровадити тарифи на імпорт з Китаю через закупівлю російської нафти.

Як пише Bloomberg з посиланням на слова високопоставленого чиновника Міністерства фінансів, перший день мадридських переговорів у неділю тривав майже шість годин, охоплюючи такі теми, як TikTok, торгівля та економіка. Популярний додаток ByteDance Ltd. цього тижня має досягти угоди, яка забезпечить його продовження роботи в США.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що очікується, що адміністрація Трампа знову продовжить термін продажу TikTok.

Навесні 2024 року Палата представників Конгресу США схвалила закон, який дозволяє заборонити використання соцмережі TikTok в країні, якщо вона не буде виділена з китайської компанії ByteDance, яка нею володіє. Конгресмени вважали, що TikTok становить загрозу національній безпеці, оскільки китайський уряд може змусити ByteDance передавати йому дані американських користувачів. У квітні 2024 року документ підписав президент США Джо Байден, а в січні 2025 року, за кілька днів до інавгурації Трампа, Верховний суд США підтримав цей закон.

Після інавгурації 20 січня Трамп видав указ, яким доручив генеральному прокурору США відтермінувати набрання законом чинності. Після того він знову відтермінував заборону соцмережі TikTok. Трамп заявляв, що TikTok зможе продовжити роботу на території США за умови передачі 50% акцій американським компаніям.