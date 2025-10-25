Трамп сподівається укласти «всеохопну угоду» з Китаєм під час зустрічі з Сі



Президент Дональд Трамп заявив, що може обговорити з Сі Цзіньпіном питання скорочення китайських закупівель російської нафти після введення США санкцій проти двох великих нафтових компаній, а також висловив сподівання на «всеохопну угоду».

«Я думаю, що у нас є дуже хороші шанси укласти справді всеохоплюючу угоду», – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

Вашингтон 22 жовтня запровадив нові санкції проти Росії, зокрема проти російських нафтових гігантів «Роснефть» та «Лукойл».



«Я, можливо, обговорюю це, але ви знаєте, що Китай – ви, мабуть, бачили сьогодні – Китай дуже суттєво скорочує закупівлі російської нафти, а Індія повністю припиняє їх, і ми ввели санкції», – сказав Трамп.



Конфронтація між США і Китаєм з питань торгівлі, технологій і обмежень на сировину підвищила ставки для поїздки Трампа до Азії. Трамп і Сі планують зустрітися під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Південній Кореї.

Ця зустріч стане першою особистою зустріччю лідерів двох найбільших економік світу з моменту повернення Трампа до Білого дому в січні. Цього року вони спілкувалися щонайменше тричі.



