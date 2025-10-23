Китайські державні нафтові компанії зупинили закупівлю російської нафти через санкції США

Найбільші китайські державні нафтові компанії зупинили морські закупівлі російської нафти після запровадження Сполученими Штатами санкцій проти компаній «Роснефть» і «Лукойл», повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За інформацією агентства, йдеться про компанії Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil.

Китай імпортує близько 1,4 мільйона барелів російської нафти на день морем, і більшу її частину купують незалежні нафтопереробні заводи, зокрема дрібні оператори. На державні компанії, за оцінками аналітиків Vortexa Analytics, припадає менше як 250 тисяч барелів на добу, а за оцінками Energy Aspects – 500 тисяч барелів на добу.

Незалежні нафтопереробні заводи, ймовірно, зупинять закупівлі, щоб оцінити вплив санкцій, але, як і раніше, прагнутимуть продовжувати закупівлі російської нафти, заявили кілька трейдерів.

Китай також імпортує близько 900 тисяч барелів російської нафти на добу трубопроводом, і вся ця нафта надходить до PetroChina, яку, за словами ряду трейдерів, санкції, швидше за все, не зачеплять.

Проте нафтопереробні заводи другого найбільшого покупця сирої російської нафти, Індії, також мають намір різко скоротити імпорт.

Крім того, минулого тижня Велика Британія припинила закупівлі російської нафти після того, як до списку санкцій Великої Британії включили «Роснефть» і «Лукойл», а також судна тіньового флоту і китайські підприємства, включно з великим китайським нафтопереробним заводом, повідомили два джерела Reuters.

Різке падіння попиту на нафту з боку двох найбільших споживачів Росії змусить імпортерів шукати альтернативні джерела постачання, що призведе до зростання світових цін, у тому числі на несанкціоновану нафту з країн Близького Сходу, Африки та Латинської Америки, зазначає агентство.

22 жовтня міністерство фінансів США запровадило санкції проти «Лукойла», «Росневти», їхніх 34 дочірніх підприємств, у тому числі тих, що проводять геологорозвідку, видобуток нафти і газу, керують родовищами та здійснюють логістику.

Санкції також були накладені на нафтопереробні заводи – Куйбишевський, Новокуйбишевський, Сизранський, Саратовський, Рязанський, Ачинський та Комсомольський.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте висловив сподівання, що запроваджені санкції проти російських нафтових компаній незабаром будуть скасовані. «Ми сподіваємося, що війну буде завершено», – додав він.