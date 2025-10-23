Литва про американські санкції проти РФ: це справді може змінити ситуацію

Президент Литви Ґітанас Наусєда назвав нові санкції Сполучених Штатів проти російських компаній «Роснефть» і «Лукойл» поворотним моментом у тиску на Москву. Про це він заявив перед початком саміту Європейської ради 23 жовтня у Брюсселі.

«Ми отримали дуже позитивні новини зі США. Я думаю, це справді може змінити ситуацію. Ці санкції безпосередньо вдарять по нафтово-газовій галузі, яка забезпечує надходження для російської військової машини», – сказав Наусєда.

За його словами, досвід показує, що з РФ можна домовлятися лише з позиції сили: «Настав час зрозуміти, з Росією можна домовлятися лише з позиції сили – коли «пістолет лежить на столі».

Окремо Наусєда висловив сподівання, що ЄС зможе подолати розбіжності навколо використання заморожених російських активів для підтримки України.

«Сподіваюся, що й у цій дискусії ми досягнемо переломного моменту. Дев’ятнадцятий пакет санкцій – це дуже добра новина. Наступна добра новина буде, коли ми переконаємо наших бельгійських партнерів використати заморожені активи для фінансування та відбудови української економіки», – сказав він.

22 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти російських нафтових компаній «Роснефти» і «Лукойлу», а також їхніх дочірніх компаній. В адміністрації США наголосили, що ці дії були «результатом відсутності серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні».

Ці заходи покликані посилити тиск на енергетичний сектор Росії й «погіршити» здатність Кремля отримувати доходи для своєї військової машини, йдеться у пресрелізі Міністерства фінансів.

Президент США Дональд Трамп сказав, що вирішив рухатися вперед із санкціями, бо «просто відчув, що настав час» і сподівається, що це змусить Путіна бути «розсудливим».

22 жовтня країни Євросоюзу також затвердили 19-й пакет санкцій проти Росії, остаточно схваливши його 23 жовтня. Нові заходи спрямовані проти головних джерел доходів Росії через енергетичні, фінансові й торговельні обмеження і мають послабити її здатність вести війну проти України. Вони включають, зокрема, внесення до «чорного списку» нафтових танкерів, що використовуються Москвою, обмеження на поїздки російських дипломатів і поступову заборону на імпорт зрідженого природного газу з Росії до 2027 року.

Росія називає західні санкції незаконними.