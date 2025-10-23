Медведєв назвав санкції США і скасування саміту з Путіним «актом війни» проти РФ

Заступник голови Ради безпеки Росії, експрезидент РФ Дмитро Медведєв заявив 23 жовтня, що рішення адміністрації президента США Дональда Трампа скасувати саміт із російським лідером Володимиром Путіним у Будапешті й запровадити санкції проти російських нафтових компаній показали, що Сполучені Штати стали «на стежку війни» з РФ.

«США – наш супротивник, а їхній балакучий «миротворець» тепер повноцінно став на стежку війни з Росією… Ухвалені рішення – це акт війни проти Росії. І тепер Трамп повністю солідаризувався з божевільною Європою», – написав Медведєв у соцмережах.

22 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із російським президентом Володимиром Путіним у Будапешті була скасована. «Мені це просто здалося неправильним. Не було відчуття, що ми досягнемо того, чого повинні досягти. Тож я скасував її, але ми зробимо це в майбутньому», – сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів під час зустрічі з генсекретарем НАТО Марком Рютте у Вашингтоні, Трамп сказав, що «настав час» для посилення санкцій проти Росії. Незадовго до цього Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти «Роснефти» і «Лукойлу», а також їхніх дочірніх компаній.

Трамп знову сказав, що хоча його розмови з Путіним були приємними, вони нічого не дали. Останнім прикладом їхньої розмови був дзвінок минулого тижня, після якого Трамп оголосив, що вони з Путіним проведуть саміт в Угорщині. Проте 21 жовтня президент США заявив, що не хоче ризикувати можливістю «марної зустрічі» після того, як високопоставлений представник Білого дому заявив, що зустріч не відбудеться «найближчим часом».

Тим часом, у Росії 22 жовтня заявили, що підготовка до зустрічі президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа все ще триває.