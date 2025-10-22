ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз погодив 19-й пакет санкцій проти Росії: Словаччина повідомила, що знімає своє вето. Рада Євросоюзу розпочала письмову процедуру із затвердження санкцій, пакет офіційно має бути ухваленим о 8:00 ранку 23 жовтня, повідомили в представництві Данії в ЄС, яка головує у Раді Євросоюзу, передає кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

Нові заходи спрямовані проти головних джерел доходів Росії через енергетичні, фінансові та торговельні обмеження і мають послабити її здатність вести війну проти України.

Серед ключових положень:

Поступова заборона імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ) – через шість місяців для короткострокових контрактів і з 1 січня 2027 року для довгострокових.

– через шість місяців для короткострокових контрактів і з 1 січня 2027 року для довгострокових. Санкції проти «тіньового флоту» – 117 нових суден потраплять під заборону заходу в порти ЄС і перестрахування, загалом під санкціями вже 558 суден.

– 117 нових суден потраплять під заборону заходу в порти ЄС і перестрахування, загалом під санкціями вже 558 суден. Фінансові обмеження – повна заборона транзакцій для п’яти російських банків, обмеження для платіжних систем «Мир» і СПФС, а також санкції проти кількох банків у Білорусі, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані, Парагваї, ОАЕ та Гонконгу.

– повна заборона транзакцій для п’яти російських банків, обмеження для платіжних систем «Мир» і СПФС, а також санкції проти кількох банків у Білорусі, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані, Парагваї, ОАЕ та Гонконгу. Заборона надання криптопослуг громадянам і компаніям РФ.

громадянам і компаніям РФ. Розширення експортних заборон на товари подвійного призначення, промислові матеріали, зокрема сіль, гуму та будівельні матеріали.

на товари подвійного призначення, промислові матеріали, зокрема сіль, гуму та будівельні матеріали. Заборона надання туристичних і технологічних послуг у Росії, зокрема у сфері штучного інтелекту, високопродуктивних обчислень і комерційних космічних сервісів.





Крім того, ЄС запроваджує новий механізм обмеження пересування російських дипломатів у межах Союзу через систему повідомлень і дозволів держав-членів.

Окремий блок санкцій стосується викрадень українських дітей російськими силами та військового сектору досліджень і розробок РФ.

Зустріч лідерів ЄС запланована на 23 жовтня. Раніше стало відомо, що 19-й пакет санкцій припинила блокувати Австрія, але вето на пакет зберігала Словаччина.



