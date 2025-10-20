Сибіга: схвалення 19-го пакета санкцій стане «важливим сигналом про силу та єдність ЄС»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що схвалення Євросоюзом 19-го санкційного пакета стане «важливим сигналом про силу та єдність ЄС».

«Путін не має наміру припиняти цю війну – він лише намагається виграти час. Ось чому нам потрібен тиск, тиск і ще раз тиск. Єдине, що Путін розуміє. Росія не змогла досягти жодних суттєвих результатів під час свого «літнього наступу», тому вона намагається використовувати зиму як зброю проти України. Наша енергетична система зазнає сильних атак», – написав він у соцмережі Х після участі у засідання Ради зовнішніх відносин ЄС.

Міністр наголосив, що саме тому посилення протиповітряної оборони та фізичного захисту енергетичних об’єктів залишаються важливими, а схвалення 19-го санкційного пакета, який має всі шанси стати одним із найпотужніших, стане «важливим сигналом про силу та єдність ЄС».

Сибіга додав, що Київ також вітає прогрес у використанні заморожених російських активів, включаючи так званий «Репараційний кредит».

Цього тижня ЄС збирається ухвалити 19-й пакет санкцій, зустріч лідерів ЄС запланована на четвер. Раніше стало відомо, що його припинила блокувати Австрія, але вето на пакет зараз зберігає Словаччина.

За даними соціологічного опитування КМІС, більшість українців – 58% – вважають, що Європа продовжує серйозно допомагати Україні і хоче завершення війни на справедливих умовах, 36% – вважають, що Європа втомилася і тисне для несправедливого миру.



