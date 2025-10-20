КМІС: в Україні зросла частка тих, хто вважає, що США втомилися і тиснуть на Київ задля несправедливого миру

В Україні до 52% зросла частка тих, хто вважає, що США втомилися і тиснуть на Київ для схвалення несправедливого миру. Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.



«На початку жовтня ми бачимо, що хоча частка оптимістів, які прихильно оцінюють політику США, знизилася несуттєво (з 42% на початку серпня до 38%), але при цьому з 38% до 52% зросла частка тих, хто вважає, що США втомилися і тиснуть на Україну для схвалення несправедливого миру. Причому цей ріст частки критично налаштованих громадян відбувся насамперед за рахунок зниження тих, чиї погляди на початку серпня були невизначеними», – зазначають соціологи.

При цьому у КМІС нагадують, що, за їхніми даними, у травні 2025 року 63% українців добре ставилися до цієї країни в цілому, а 90% мали добре ставлення до звичайних американців, а зараз – початок жовтня – ставлення до американців лишається доволі нормальним і не гірше за показники рік тому, тобто «гойдалки» щодо сприйняття політики влади США щодо України не призводять до зростання антиамериканських настроїв.

Найнижчий показник позитивного сприйняття політики США соціологи фіксували у березні цього року – лише 24% вважали США надійним союзником України.

Щодо європейських партнерів, то більшість українців – 58% – вважають, що Європа продовжує серйозно допомагати Україні і хоче завершення війни на справедливих умовах, 36% – вважають, що Європа втомилася і тисне для несправедливого миру.

Якщо протягом лютого-серпня 2025 року громадське сприйняття Європи було досить стабільне, то зараз КМІС вперше фіксує низхідну тенденцію – стало менше тих, хто вбачає в Європі надійного союзника – з 63% на початку серпня до 58% на початку жовтня. Водночас, як свідчить опитування, з 27% до 36% стало більше тих, хто вважає, що підтримка Європи слабне і вона тисну на Україну для поступок Росії.



КМІС протягом 19 вересня-5 жовтня 2025 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого за власною ініціативою додав моніторингове запитання про сприйняття політики Європи і США щодо України. Методом телефонних інтерв’ю у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія) було опитано 1008 респондентів.

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом 16 жовтня вимагав від України повністю відмовитися від Донецької області, назвавши це умовою припинення бойових дій.

Також агентство Reuters із посиланням на два неназвані джерела, обізнані з обговореннями, повідомило, що президент США підштовхував президента України до передачі Росії певних територій під час їхньої зустрічі 17 жовтня.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що не пропонував Зеленському віддати Росії весь Донбас під час нещодавніх переговорів у Вашингтоні.

«Нехай його розділять так, як є зараз. Думаю, що 78% території вже захоплено Росією», – сказав Трамп 19 жовтня.