Росія розуміє лише силу – голова дипломатії ЄС прокоментувала мирні зусилля Трампа

Голова європейської дипломатії Кая Каллас не бачить ознак того, що Росія прагне до миру – про це посадовиця заявила журналістам у Люксембурзі, де 20 жовтня засідатимуть очільники міністерств закордонних справ країн ЄС, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Ми бачимо зусилля президента Трампа щодо встановлення миру в Україні. Звичайно, всі ці зусилля вітаються, але ми не бачимо, щоб Росія справді прагнула миру. Росія розуміє силу і веде переговори лише тоді, коли її ставлять у відповідну позицію. Зараз ми цього не бачимо», – зазначила Каллас.

Дипломатка зазначила, що задля цього ЄС планує запровадити 19-й пакет санкцій, що, серед іншого, закріплює поступову заборону імпорту російських енергоресурсів, а в «чорних списках» мають з’явитися ще понад сотня суден із так званого «тіньового флоту», яким Росія перевозить свою нафту в обхід обмежень.

«Ми обговорюємо з державами-членами, як краще координувати наші дії щодо «тіньового флоту»… Ми також очікуємо цього тижня ухвалити 19-й пакет санкцій. На жаль, не сьогодні, але в нас також запланована зустріч лідерів ЄС у четвер», – наголосила Каллас, маючи на увазі можливість прогресу щодо нового пакету обмежень уже незабаром. Раніше стало відомо, що його припинила блокувати Австрія, але вето на пакет зараз зберігає Словаччина.

Путін і Трамп говорили по телефону 16 жовтня. За підсумками двогодинної розмови Трамп оголосив, що президенти проведуть особисту зустріч у Будапешті.

17 жовтня Трамп зустрівся в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським. Основною темою розмови були постачання зброї Києву, зокрема можливий продаж крилатих ракет «Томагавк», здатних вражати цілі на відстані до 2500 кілометрів. За даними видання Axios, Трамп відмовив Зеленському у постачанні «Томагавків» і дав зрозуміти, що зараз його пріоритетом є дипломатія. Сам президент України заявив, що «Трамп не сказав «ні», але й не сказав «так».

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу NBC News також заявив, що готовий приєднатися до майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, якщо вона відбудеться в Будапешті.

У ЗМІ з’явилась інформація про те, що Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом 16 жовтня вимагав від України повністю відмовитися від Донецької області, назвавши це умовою припинення бойових дій. Путін нібито заявив про готовність натомість поступитися частиною окупованих армією РФ територій Запорізької та Херсонської областей.

Агентство Reuters із посиланням на два неназвані джерела, обізнані з обговореннями, повідомило, що президент США підштовхував президента України до передачі Росії певних територій під час їхньої зустрічі 17 жовтня.

Про те, що Трамп сказав Зеленському під час їхньої зустрічі в Білому домі прийняти умови Росії щодо припинення війни, включаючи передачу Донецької області, повідомило також 19 жовтня видання Financial Times, посилаючись на неназвані джерела.

Згідно з повідомленням FT, Трамп попередив Зеленського, що російський президент Володимир Путін погрожував «знищити» Україну, якщо вона не погодиться на його умови.

Пізніше в спілкуванні з журналістами Трамп це заперечив.