Трамп заявив, що не пропонував Зеленському віддати Росії весь Донбас

Президент США Дональд Трамп заявив, що не пропонував президентові України Володимиру Зеленському віддати Росії весь Донбас під час нещодавніх переговорів у Вашингтоні. Трамп сказав про це 19 жовтня на борту Air Force One.

«Нехай його розділять так, як є зараз. Думаю, що 78% території вже захоплено Росією», – сказав Трамп.

«Вони можуть... домовитися про щось пізніше», – додав він.

Агентство Reuters із посиланням на два неназвані джерела, обізнані з обговореннями, повідомило, що президент США підштовхував президента України до передачі Росії певних територій під час їхньої зустрічі 17 жовтня.

Про те, що Трамп сказав Зеленському під час їхньої зустрічі в Білому домі прийняти умови Росії щодо припинення війни, включаючи передачу Донецької області, повідомило також 19 жовтня видання Financial Times, посилаючись на неназвані джерела.

Згідно з повідомленням FT, Трамп попередив Зеленського, що російський президент Володимир Путін погрожував «знищити» Україну, якщо вона не погодиться на його умови.

Путін і Трамп говорили по телефону 16 жовтня. За підсумками двогодинної розмови Трамп оголосив, що президенти проведуть особисту зустріч у Будапешті.

17 жовтня Трамп зустрівся в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським. Основною темою розмови були постачання зброї Києву, зокрема можливий продаж крилатих ракет «Томагавк», здатних вражати цілі на відстані до 2500 кілометрів. За даними видання Axios, Трамп відмовив Зеленському у постачанні «Томагавків» і дав зрозуміти, що зараз його пріоритетом є дипломатія. Сам президент України заявив, що «Трамп не сказав «ні», але й не сказав «так».

Трамп тижнями заявляв, що розглядає питання про можливість відправки «Томагавків» до Києва, оскільки він дедалі більше розчарований відмовою Путіна вести переговори про припинення війни, але потім, здавалося, виключив таку можливість – принаймні поки що – після розмови з президентом Росії.

Зеленський заявив, що питання ракет «Томагавк» є «дуже чутливим для росіян», і що Путін «боїться, що Сполучені Штати поставлять їх Україні», оскільки це дозволить Києву завдати ударів по стратегічних військових об’єктах й інфраструктурі, що може зірвати воєнні зусилля Росії.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу NBC News також заявив, що готовий приєднатися до майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, якщо вона відбудеться в Будапешті.