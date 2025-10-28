Єрмак висловив надію, що турне Трампа Азією допоможе «змінити позицію Китаю щодо держави-агресора»

Голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся із тимчасовою повіреною у справах Сполучених Штатах в Україні Джулі С. Девіс – про це він повідомив 28 жовтня у соцмережі X.

За словами Єрмака, сторони обговорили останній візит президента Володимира Зеленського до США і «критичну» роль Вашингтона в забезпеченні справедливого та тривалого миру в Україні.





Голова Офісу президента подякував США за зусилля зі зміцнення оборони України та посилення санкцій проти Росії, а також за участь першої леді Меланії Трамп в поверненні депортованих українських дітей.

«Ми стежимо за азійським туром президента США та високо оцінюємо його видатні лідерські якості як миротворця. Сподіваємося, що це сприятиме значному прогресу у зміні позиції Китаю щодо держави-агресора», – заявив Єрмак.

Посольство США в Україні наразі не коментувало зустріч.

Днями президент Дональд Трамп заявив, що може обговорити з Сі Цзіньпіном питання скорочення китайських закупівель російської нафти після введення США санкцій проти двох великих нафтових компаній, а також висловив сподівання на «всеохопну угоду».







