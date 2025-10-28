Доступність посилання

Єрмак висловив надію, що турне Трампа Азією допоможе «змінити позицію Китаю щодо держави-агресора»

Голова Офісу президента подякував США за зусилля зі зміцнення оборони України
Голова Офісу президента подякував США за зусилля зі зміцнення оборони України

Голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся із тимчасовою повіреною у справах Сполучених Штатах в Україні Джулі С. Девіс – про це він повідомив 28 жовтня у соцмережі X.

За словами Єрмака, сторони обговорили останній візит президента Володимира Зеленського до США і «критичну» роль Вашингтона в забезпеченні справедливого та тривалого миру в Україні.


Голова Офісу президента подякував США за зусилля зі зміцнення оборони України та посилення санкцій проти Росії, а також за участь першої леді Меланії Трамп в поверненні депортованих українських дітей.

«Ми стежимо за азійським туром президента США та високо оцінюємо його видатні лідерські якості як миротворця. Сподіваємося, що це сприятиме значному прогресу у зміні позиції Китаю щодо держави-агресора», – заявив Єрмак.

Посольство США в Україні наразі не коментувало зустріч.

Днями президент Дональд Трамп заявив, що може обговорити з Сі Цзіньпіном питання скорочення китайських закупівель російської нафти після введення США санкцій проти двох великих нафтових компаній, а також висловив сподівання на «всеохопну угоду».



