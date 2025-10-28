США та Японія уклали угоду щодо критично важливих мінералів

Сполучені Штати та Японія мають намір ще більше зміцнити свій безпековий альянс, новий прем’єр-міністр Японії Санае Такаїчі у вівторок оголосила про те, що, як вона сподівається, стане «новою золотою добою» у двосторонніх відносинах.



Трамп сказав Такаїчі, що вона буде «однією з найвидатніших прем’єр-міністрів», а США – «союзником на найсильнішому рівні».

«Згідно з усім, що я знаю від Сіндзо та інших, ви будете одним із найвидатніших прем’єр-міністрів. Я також хотів би привітати вас із тим, що ви стали першою жінкою-прем’єр-міністром. Це важлива справа», – сказав Трамп Такаїчі, коли пара сіла для обговорення зі своїми делегаціями в токійському палаці Акасака.

Лідери країн підписали угоду про забезпечення поставок критично важливих мінералів та рідкісноземельних елементів, які вони вважають «вирішально важливими для внутрішньої промисловості Сполучених Штатів та Японії».



Такаїчі повідомила Трампу, що висунула його на Нобелівську премію миру . Цей крок став поширеною тактикою, щоб підлеститися Трампу, особливо коли на столі переговорів є торговельні угоди.

Такаїчі подарувала Трампу клюшку, яка належала убитому прем’єр-міністру Сіндзо Абе, та сумку для гольфу з автографом зірки гольфу Хідекі Мацуями.

Також Трамп відвідає американські війська, розміщені в Японії, а потім у середу вирушить до Південної Кореї.



