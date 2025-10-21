В Японії вперше уряд очолила жінка

64-річна Санае Такаїчі, очільниця правлячої Ліберально-демократичної партії, у вівторок була обрана прем’єр-міністром Японії.



Кандидатура Такаїчі була схвалена обома палатами парламенту. Такаїчі отримала 237 голосів у нижній палаті парламенту під час виборів наступного прем’єр-міністра. Її перемога є поворотним моментом для країни, де чоловіки все ще мають переважну владу.

Одним із перших офіційних обов’язків Такаїчі після затвердження на посаді прем’єр-міністра буде прийом президента США Дональда Трампа, який, як повідомляють, має здійснити візит до Японії наприкінці жовтня.

Перемога Такаїчі була забезпечена після того, як її Ліберально-демократична партія погодилася в понеділок на коаліційну угоду з правою Японською партією інновацій.

Ліберально-демократична партія є найбільшою у Японії. З невеликими перервами (загалом у чотири роки) вона перебуває при владі з моменту свого заснування у 1955 році. Владна коаліція ліберал-демократів із партією «Комейто» існує з 2009 року.

Минулого року ліберал-демократи втратили більшість у нижній палаті, проте змогли залишитися при владі за допомогою партнерів по коаліції.