Лідеркою владної партії Японії обрали Санае Такаїчі, вона має стати прем’єром

Головою Ліберально-демократичної партії Японії обрали 64-річну Санае Такаїчі, яка є однією з найконсервативніших членів партії. Це означає, що вона, швидше за все, стане прем’єр-міністром – уперше в історії Японії цю посаду обійме жінка.

Голосування проводилося у два тури, оскільки нікому з кандидатів не вдалося набрати більшість голосів.

Як пише The Japan Times, у другому турі Такаїчі здобула перемогу над міністром сільського господарства Сіндзіро Коїдзумі, набравши 185 голосів. Коїдзумі отримав 156 голосів.

Очікується, що позачергову сесію парламенту для затвердження нового прем’єр-міністра скличують у середині жовтня.

Незважаючи на те, що ЛДП втратила більшість в обох палатах парламенту, очікується, що Такаїчі затвердять на посаді, оскільки опозиційні партії не змогли згуртуватися навколо свого кандидата.

Вибори лідера партії відбулися після того, як прем’єр-міністр Сіґеру Ісіба оголосив про свою відставку після всього року перебування на посаді.

Одним із перших офіційних обов’язків Такаїчі після затвердження на посаді прем’єр-міністра буде прийом президента США Дональда Трампа, який, як повідомляють, має здійснити візит до Японії наприкінці жовтня.

Ліберально-демократична партія є найбільшою у Японії. З невеликими перервами (загалом у чотири роки) вона перебуває при владі з моменту свого заснування у 1955 році. Владна коаліція ліберал-демократів із партією «Комейто» існує з 2009 року.

Минулого року ліберал-демократи втратили більшість у нижній палаті, проте змогли залишитися при владі за допомогою партнерів по коаліції.

У липні цього року ЛДП втратила більшість і в Палаті радників, аналітики відзначили успіх на виборах ультраправої партії «Сансейто».