Зустріч Трампа і Сі: в центрі уваги торговельна угода між США та Китаєм, війна в Україні та Тайвань

Президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує укласти угоду під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, на тлі тривалої торговельної війни між Вашингтоном і Пекіном.



«Ми, я сподіваюся, досягнемо угоди. Думаю, угода буде. І думаю, вона буде вигідною для обох сторін», – сказав Трамп 29 жовтня, за день до запланованої зустрічі із Сі на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Торговельна війна: спроба перемир’я

Ключовим пунктом зустрічі 30 жовтня – першої з 2019 року – стане пошук шляхів пом’якшення виснажливої торговельної війни. Обидві сторони напередодні переговорів надсилали обережно позитивні сигнали.

Та хоча Трамп і Сі, схоже, готуються оголосити про перемир’я, експерти, з якими поспілкувалося Радіо Свобода, вважають, що укласти тривалу торговельну угоду навряд чи вдасться.

Вони також не очікують, що переговори суттєво зменшать напруження між США та Китаєм щодо Тайваню – самоврядного острова, який Пекін вважає своєю територією, – чи переконають Китай обмежити підтримку президента Росії Володимира Путіна та війни Москви проти України.

жодна сторона не готова відмовитися від своїх ключових інтересів

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що підготовчі переговори перед зустріччю привели до погодження «рамкової угоди», яка передбачає паузу у діях Китаю щодо обмеження експорту рідкоземельних елементів, остаточне схвалення угоди, яка дозволить китайському додатку TikTok продовжити роботу у США, та зниження інших торговельних бар’єрів.



«Попри те, що зустріч може створити враження розрядки між США та Китаєм, конкуренція далеко не завершена, – сказав Клаус Сун, аналітик берлінського аналітичного центру MERICS, у коментарі Радіо Свобода. – Структурні проблеми залишаються, і жодна сторона не готова відмовитися від своїх ключових інтересів»

Чи зможе Трамп переконати Сі натиснути на Путіна?

Під час азійського турне, яке також включає візити до Малайзії та Японії, Трамп заявив журналістам, що хотів би, аби Пекін допоміг Вашингтону у спробах розпочати мирні переговори щодо завершення понад трирічної війни в Україні.

Попри ці зусилля, досягти прориву поки не вдалося. Трамп висловив сподівання, що Сі, як один із головних політичних і економічних партнерів Путіна, зможе вплинути на російського лідера, аби той погодився на переговори.



У відповідь на небажання Кремля підтримати дипломатичні ініціативи щодо припинення війни в Україні, Вашингтон цього місяця запровадив санкції проти великих російських нафтових компаній.

Цей крок, який МЗС Китаю розкритикувало, заявивши, що санкції «позбавлені будь-яких правових підстав у міжнародному праві».

Стратегічно Сі об’єднався з Путіним, і це не зміниться

Перебуваючи на борту літака Air Force One 25 жовтня, Трамп зазначив, що питання купівлі Китаєм російської нафти може обговорюватися, але додав, що Пекін «значно обмежує» такі поставки – натякнувши на те, що державні китайські нафтові компанії почали зупиняти імпорт із Росії.



Деніс Вайлдер, колишній головний радник Білого дому з питань Китаю при президентові Джорджі Буші-молодшому, сказав Радіо Свобода, що Китай міг би робити більше для скорочення закупівель російської нафти, але сумнівається, що переговори в Південній Кореї зможуть змінити позицію Сі щодо підтримки Путіна.



«Трамп насправді не тисне на Пекін у цьому питанні, адже має інші пріоритети у відносинах із Сі Цзіньпіном, – зазначив Вайлдер. – Китай не зменшить підтримку російських воєнних зусиль. Стратегічно Сі об’єднався з Путіним, і це не зміниться».

Перемир’я у торговельній війні?

26 жовтня Бессент заявив, що очікує від Китаю відновлення закупівель американської сої – важливої для фермерів США – та відтермінування нових обмежень на експорт рідкоземельних металів, які використовуються у батареях для електромобілів, смартфонах і військових технологіях.



The Wall Street Journal повідомляє, що Вашингтон готовий обговорювати скасування запланованого 100-відсоткового мита, яке мало набрати чинності 1 листопада, а також зниження на 10 % чинного 20-відсоткового тарифу, запровадженого через участь Китаю у фентаніловій кризі Фентаніл – це синтетичний опіоїд, який використовується в медицині для знеболювання, особливо після операцій або у хворих на рак. Він приблизно в 50-100 разів сильніший за морфін. Кримінальні угруповання його незаконно виробляють і продають. Згідно з розслідуванням The Washington Post , у США від передозування фентанілом кожні сім хвилин гине одна людина.в США.

У відповідь від Китаю очікують посилення контролю за експортом так званих прекурсорів – хімічних речовин, які використовуються для виробництва фентанілу, що призвів до сотень тисяч смертей від передозувань останніми роками.

торгівля є лише малою частиною більшого протистояння між США та Китаєм

Також Пекін і Вашингтон можуть домовитися про зниження портових зборів для суден один одного.



Сарі Архо Гаврен, наукова співробітниця Лондонського Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI), сказала Радіо Свобода, що запропонована угода радше нагадує «угоду про припинення вогню» в поточній торговельній війні.

«Обидві сторони хочуть виграти час, – зазначила вона. – У ширшій перспективі торгівля є лише малою частиною більшого протистояння між США та Китаєм».

Чи говоритимуть Трамп і Сі про Тайвань?

Одним із найтриваліших джерел напруження між Пекіном і Вашингтоном є питання Тайваню – самоврядної демократії, яку Китай вважає своєю територією. Трамп підтвердив, що Тайвань буде серед тем для обговорення з Сі.

Раніше Радіо Свобода розповідало, як на Тайвані готуються до можливого збройного конфлікту, вивчаючи досвід України:

Згідно з давньою політикою, США дотримуються принципу «одного Китаю», визнаючи Пекін єдиним законним урядом Китаю та лише визнаючи, але не підтримуючи його позицію, що Тайвань є частиною китайської території. Цей принцип є основою так званих «трьох комюніке», які заклали основу дипломатичних відносин між США і Китаєм.



Водночас США забезпечують Тайвань зброєю для самозахисту відповідно до Закону про відносини з Тайванем.



Під час своєї кампанії Трамп залишався двозначним щодо підтримки острова: він запровадив тарифи проти Тайбея, водночас закликаючи його збільшити оборонні витрати та перенести частину виробництва напівпровідників до США.



Напередодні зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не розглядає жодних поступок Китаю щодо Тайваню в обмін на торговельну угоду.



«Якщо хтось турбується, що ми отримаємо якусь вигідну торговельну угоду в обмін на відмову від Тайваню – такого ніхто не розглядає», – сказав він журналістам під час перельоту між Ізраїлем і Катаром.

Вайлдер, який раніше готував для президента Буша аналітичні довідки з питань Китаю, вважає, що Сі, ймовірно, спробує скористатися втомою Трампа, щоб відхилити його від ретельно виваженої дипломатичної лінії США щодо Тайваню.



«Я завжди давав президенту Бушу спеціальну картку з формулюваннями, щоб він не помилився у висловлюваннях, – сказав Вайлдер.– Якщо спочатку згадати «три комюніке», а потім – «Закон про відносини з Тайванем», це в очах Тайбея означатиме, що США схиляються до позиції Пекіна».

Якщо угоду буде досягнуто – що далі?

Багато що залежатиме від того, яких саме домовленостей досягнуть Трамп і Сі в Південній Кореї.



Хоча американські чиновники говорять про те, що Китай може тимчасово відкласти запровадження нових обмежень на експорт рідкоземельних металів, невідомо, як довго це триватиме та чи стосуватиметься це інших обмежень, оголошених ще у квітні.



Трамп заявив, що планує відвідати Пекін на початку 2026 року, а згодом очікує візиту Сі до США того ж року.

Більшість експертів вважає, що будь-яка угода, укладена в Південній Кореї, буде радше тимчасовим перемир’ям, яке може відкрити шлях до подальших переговорів на найвищому рівні, але розв’язати глибокі геополітичні суперечності між США та Китаєм буде значно складніше.



«Це залишається конкуренцією – і це конкуренція з нульовою сумою, принаймні в довгостроковій перспективі, – зазначив Сун. – Китай навряд чи піде на поступки, які можуть підірвати його прагнення до статусу великої держави або зменшити вплив у міжнародних справах».



