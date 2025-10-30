Трамп оголосив про зниження мита для Китаю після зустрічі з Сі

Президент США Дональд Трамп, перебуваючи на борту Air Force One, назвав «чудовою» зустріч, яку провів 30 жовтня в південнокорейському Пусані з головою КНР Сі Цзіньпіном. За словами Трампа, сторони ухвалили кілька «видатних» рішень.

«Як ви знаєте, я запровадив 20-відсоткове мито на товари з Китаю через ввезення (до США наркотика) фентанілу. Це велике мито… Я знизив його на 10%», – повідомив Трамп, додавши, що Пекін працюватиме над припиненням потоку цієї речовини, а розмір тарифів для КНР зараз становить 47%.

Трамп зазначив, що торговельної угоди з Китаєм досягнуто, вона буде річною і згодом переглядатиметься. За його словами, підписання може відбутися вже незабаром, для цього немає «серйозних перешкод».

Трамп також указав, що у квітні 2026 року планується його візит до Китаю, а після цього може відбутися візит Сі до США. На прохання оцінити зустріч із китайським лідером за шкалою від 1 до 10 Трамп назвав число 12.

Голова КНР Сі Цзіньпін за результатами зустрічі з Трампом сказав, що розвиток Китаю не суперечить меті лідера США «зробити Америку великою знову», і Сполучені Штати та Китай можуть досягти спільного успіху та процвітання. Як передає агенція «Сіньхуа», Сі заявив про готовність «продовжувати співпрацю з президентом Трампом, щоб закласти міцну основу китайсько-американських відносин і створити сприятливе середовище для розвитку обох наших країн».





Президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін 30 жовтня в південнокорейському місті Пусані провели двосторонню зустріч. Вона була першою після початку понад дев’ять місяців тому другого терміну Трампа на посаді лідера Сполучених Штатів.

Зустріч тривала одну годину 40 хвилин, це довше, ніж було зазначено заздалегідь у графіку президента США. Одразу після завершення переговорів сторони не робили заяв для преси.

Трамп після переговорів із Сі вирушив до Вашингтона, китайський лідер продовжив участь у саміті АТЕС.