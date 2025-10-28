Генштаб: минулої доби на Покровському напрямку ЗСУ зупинили майже 80 російських штурмів

На фронті протягом минулої доби відбулося 218 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



За уточненою інформацією штабу, вчора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинувши 186 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3938 обстрілів, зокрема 132 – із реактивних систем залпового вогню.

Найбільше боїв було на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 79 штурмів агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Панківка, Сухецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Горіхове.

Також інтенсивні боєзіткнення тривають на Костянтинівському та Олександрівському напрямках. Тут було 32 та 28 російських атак відповідно у районах Олександро-Калинового, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру, Зеленого Гаю, Філії, Піддубного, Олександрограда, Новоселівки, Вербового, Олексіївки, Новогригорівки та Успенівки.

Противник продовжує свої атаки на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Лиманському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

26 жовтня проникнення російських військових до Покровська підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. За даними штабу, у місті перебувають близько 200 російських військовослужбовців, тривають стрілецькі бої.

Про складну ситуацію в Покровську розповів у вечірньому відеозверненні 27 жовтня президент України Володимир Зеленський.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті пише, що як українські, так і російські війська продовжують просування в напрямку Покровська, що підкреслює мінливий характер лінії фронту на цій ділянці фронту. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 жовтня, свідчать про те, що сили РФ нещодавно просунулися вулицею Нахімова у західному Покровську. Додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 жовтня, показують, як українські війська атакують російські позиції у східному Родинському (на північ від Покровська), що свідчить про нещодавнє просування українських військ у цьому районі.

Покровськ – місто з населенням близько 7 тис. людей (до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тис.) – є важливим дорожнім та залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



