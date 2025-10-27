«Ворог має тотальну перевагу» – командир батальйону «Свобода» про ситуацію поблизу Покровська

Ситуація поблизу Покровська Донецької області, який російська армія штурмує близько півтора року, залишається надзвичайно складною, заявив 27 жовтня в ефірі Радіо Свобода командир батальйону «Свобода» Бригади наступу «Рубіж» НГУ Петро Кузик.

Російські війська намагаються прорвати оборону українських сил, використовуючи численні штурми та тактику інфільтрації, підтвердив він

«Ворог має тотальну перевагу в броні, в артилерії, в засобах впливу і так далі», – зазначив Кузик.

Командир пояснив, що російські війська намагаються не в лоб штурмувати укріплені позиції, а обходити їх через густі посадки і лісосмуги. Такі групи діють по кілька осіб, «просочуючись» між бойовими порядками та накопичуючись ближче до міста.

«Ми пролетіли дроном цією стежкою – кожні 5-10 метрів лежить мертвий окупант. Є відео, де він іде, переступаючи через своїх «подєльників»… Я з полоненим спілкувався, він каже: «Я уже, коли почав рахувати, спочатку просто був вражений», – він міцніше слово вжив. Каже: «почав рахувати, скільки ж тут лежить. Я вже, коли доходив до ваших позицій, я ухвалив чітке рішення здаватися», – передав слова полоненого Кузик.

Про складну ситуацію в Покровську розповів у вечірньому відеозверненні 27 жовтня президент України Володимир Зеленський.

«Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта і значна штурмова активність. Бої тривають і в місті. Це у них головна ціль, саме Покровськ», – розповів глава держави.

26 жовтня проникнення російських військових до Покровська підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. «Противник, використовуючи міжпозиційний простір і просочування малих піхотних груп, накопичив у місті близько 200 військовослужбовців. У самому Покровську тривають стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БпЛА», – йшлося в повідомленні Генштабу.