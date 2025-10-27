Як ЗСУ утримати Покровськ?

Армії РФ вдалося накопичити в Покровську близько 200 військовослужбовців, повідомив Генштаб ЗСУ 26 жовтня.

«У населеному пункті тривають стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БпЛА... Бойові зіткнення відзначаються високою динамікою та інтенсивністю», – йдеться в повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що спроби противника просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові «припиняються шляхом проведення контрдиверсійних заходів».

Водночас у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ зазначили, що російські військові не намагаються закріпитися у місті. І назвали головною метою противника – просунутися на північ від Покровська, розірвати українську оборону та заблокувати логістику до нього.

«Поки що про повноцінний контроль над будь-яким із районів Покровська не йдеться», – йдеться в повідомленні на сторінці корпусу у «Фейсбуці» 27 жовтня.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 26 жовтня вказав, що армія РФ досягла певних результатів поблизу Покровська і Мирнограда.

Аналітики зауважили, що ці міста мають тактичне значення, але навряд чи знаменують швидкий крах української оборони. І додали, що позиції Сил оборони та армії РФ переплетені, що це заважає точно визначити поточну лінію фронту.

Згідно з мапою проєкту DeepState, частини Покровська на півдні і заході у «сірій зоні», тоді як ділянка на південному заході міста – перебуває під контролем російських військ.

