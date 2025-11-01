Росія завдала ударів по Дніпропетровщині: восьмеро постраждалих, є загиблі – влада

Сили РФ у суботу, 1 листопада, завдали удару по Самарівському району Дніпропетровської області, повідомив в. о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

«Ввечері агресор атакував Самарівський район. Виникла пожежа, понівечений магазин. Попередньо, є загиблі і поранені. Деталі уточнюються», – зазначив місцевий чиновник.

За даними Гайваненка, у Нікопольському районі впродовж дня від ударів FPV-дронів та артилерії потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади.

«Унаслідок атак загинув чоловік, а кількість поранених зросла до двох: окрім жінки постраждав 73-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені 2 приватні будинки, 2 автомобілі, одне авто знищене. Зайнялася будівля, що не експлуатується», – повідомив він.

Згодом голова ОВА повідомив про 8 постраждалих у Самарівському районі.

«Всі госпіталізовані. Половина – «важкі». Решта в стані середньої тяжкості», – підсумував він.

Згодом місцевий чиновник уточнив, що у Самарівському районі внаслідок удару РФ загинула людина. Таким чином, кількість загиблих зросла до двох.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







