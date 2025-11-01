Зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ балістикою по Миколаєву – Кім

Кількість постраждалих внаслідок удару сил РФ по Миколаєву 1 листопада зросла до 19 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Станом на зараз збільшилась кількість постраждалих до 19. Серед них 9-річна дівчинка, їй допомога надана амбулаторно. Ще чотирьом постраждалим медична допомога була також надана амбулаторно, інші - залишаються в лікарні», – зазначив місцевий чиновник.

У ніч проти 1 листопада на Миколаївщині лунала повітряна тривога. Вранці місцева влада попереджала про загрозу балістики. Через російський удар балістикою по Миколаєву загинула людина, раніше було відомо про 15 поранених, серед них є дитина

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



