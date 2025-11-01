ДСНС: армія РФ атакувала дроном рятувальників, які гасили пожежу після обстрілу

У Херсоні російський дрон атакував рятувальників, які ліквідовували пожежу після попереднього обстрілу, йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

«Російські окупанти продовжують терор і свідомо цілять по рятувальниках», – зазначили у ДСНС.

За даними рятувальників, вдень 1 листопада після артобстрілу Херсона в одному з районів міста спалахнув одноповерховий житловий будинок. Підрозділ ДСНС прибув на місце та розпочав гасіння.

«Під час виконання робіт росіяни атакували пожежний автомобіль ударним дроном. Ніхто з рятувальників не постраждав», – підсумували у відомстві.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.