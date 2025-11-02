У російському порту «Кавказ» загорівся буксир, триває перевірка

У російському порту «Кавказ» 2 листопада сталося займання на борту буксира – про це в своєму телеграм-каналі повідомила Південна транспортна прокуратура РФ.

Прокуратура заявила, що організувала перевірку за фактом події:

«Південною транспортною прокуратурою організовано перевірку за фактом події в порту Кавказ. Сьогодні, 2 листопада 2025 року, у порту Кавказ сталося загоряння буксира».

Відомство додає, що Новоросійська транспортна прокуратура здійснює перевірку виконання законодавства про безпеку судноплавства.

Офіційно причини займання невідомі.

Порт розташований у російській Тамані – це другий порт на лінії Керченської поромної переправи. Керч та російський порт «Кавказ» розділяють близько 17 кілометрів.



