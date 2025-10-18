Біля узбережжя Ємену після влучання снаряда загорівся танкер

Поблизу узбережжя Ємену загорівся танкер під прапором Камеруну після того, як у нього влучив «невідомий снаряд». Інцидент стався попри те, що посередницьке перемир’я в Газі, узгоджене за участю США, все ще залишається чинним.

Британський військово-морський центр з питань морської торгівлі повідомив, що отримав сигнал про атаку за 116 морських миль (приблизно 215 км) на схід від порту Аден.

За даними британської компанії Ambrey, котре спеціалізується на морській безпеці, судно прямувало з міста Сохар (Оман) до Джибуті. Водночас аналітики не вважають, що «цей танкер входив до переліку цілей, на які зазвичай нападають єменські хусити».

Ambrey уточнила, що судно раніше, у 2022 році, фігурувало в переліку організації United Against Nuclear Iran як таке, що брало участь у схемах обходу санкцій. Після вибуху компанія отримала сигнал лиха – екіпаж готувався залишити судно. Триває пошуково-рятувальна операція.

Наразі відповідальність за атаку ніхто не взяв. Хусити, яких підтримує Іран, раніше неодноразово здійснювали напади на торгівельні судна в Червоному морі та Аденській затоці, намагаючись тиснути на Ізраїль із вимогою припинити війну в Газі.

Після березневого перемир’я хусити тимчасово зупинили атаки, однак поновили їх, коли переговори зірвалися і бойові дії відновилися.

Громадяни країн Африки і Близького Сходу намагаються перетнути Середземне море на човнах і катерах, які часто не обладнані рятувальними засобами, щоб досягти берегів європейських країн – в основному Італії і Греції. Переповнені човни часто тонуть, внаслідок чого гинуть люди.

У грудні минулого року 61 людина загинула під час аварії судна біля берегів Лівії. Човен, на якому мігранти намагалися відпливти до Європи, був переповнений і перекинувся – на судні перебували щонайменше 86 людей, багато з них – діти.

За даними агентства ООН у справах біженців, у 2023 році через Лівію і Туніс до Європи Середземним морем прибули понад 153 тисячі шукачів притулку.