Російська влада зіткнулася із серйозним вододефіцитом на окупованих РФ територіях України. Протягом 11 років у російських реаліях від нестачі води страждає анексований Крим. Тепер у схожій ситуації опинилися окуповані регіони Донецької області. Вирішити проблему російська влада поки що не змогла. Питну воду на Донбас возять із регіонів Росії, а також анексованого Криму, який і сам переживає водну кризу. Що відбувається, розповідаємо у матеріалі проєкту Крим.Реалії.

Перебої з водою в окупованих РФ регіонах Донецької області траплялися й раніше. Причиною проблем були зношені мережі. Але в останні кілька місяців ситуація там значно ускладнилася через бойові дії та посуху.

Води стало катастрофічно не вистачати. Її до будинків жителів окупованих регіонів Донецької області подають на кілька годин двічі на тиждень. Часто вода неналежної якості, а на верхні поверхи доходить із труднощами через низький тиск. Деякі донецькі регіони виживають лише за рахунок привізної води.

Напоїти зневоднений Донбас намагається російська влада Криму. Вона відправляє туди «гуманітарні» вантажі, поки самі кримчани теж чекають на воду.

«У Криму проблему перемогли і тут переможемо»

Російська влада, яка контролює окуповані регіони Донецької області, за кілька місяців не змогла вирішити проблему. Вона організувала доставку туди цистерн із водою з Москви та Московської області, а також із Санкт-Петербурга.

В уряді РФ ще влітку відзвітували, що «обговорили короткострокові, середньострокові та довгострокові заходи, які допоможуть стабілізувати ситуацію». При цьому віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін послався на досвід у Криму.

«Ми маємо великий досвід. У Криму займалися точно такою ж проблемою. Я доповідатиму президенту (Росії – ред.) щодо ситуації, яка відбувається. Ми в Криму цю проблему перемогли, переможемо і тут! У мене немає сумнівів, потрібен певний час», – стверджував він.

Заява Марата Хуснулліна про «перемогу в Криму» над проблемою вододефіциту викликає запитання, оскільки за 11 років після російської анексії півострова влада РФ не знайшла ефективного способу забезпечити його водою. Хоча обіцянок теж лунало чимало.

Як у Криму «перемогли» вододефіцит

Говорячи про «перемогу в Криму» над вододефіцитом, Марат Хуснуллін, очевидно, має на увазі гостру водну кризу, яка спостерігалася в регіоні напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну. З 2019 до 2021 року на Кримському півострові були перебої з водою, діяли графіки її подачі, а з кранів у кримчан часто текла брудна рідина.

Російська влада називала різні способи вирішення проблеми: від видобутку прісної води з-під дна Чорного моря до створення штучних опадів і постачання води з РФ Керченським мостом. Але жоден із проєктів стійкого водопостачання Криму так і не був реалізований.

Вододефіцит завершився у Криму навесні 2022 року, коли російська армія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну і силовим способом відновила подачу дніпровської води Північнокримським каналом, окупувавши лівобережну частину Херсонської області.

Підконтрольна РФ місцева влада почала безкоштовно роздавати воду місцевим аграрним і промисловим підприємствам. Але вже у червні 2023 року була зруйнована дамба Каховської ГЕС і півострів був позбавлений прісної води.

На світанку 6 червня 2023 року стало відомо про часткове руйнування греблі Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві греблі російські окупаційні сили, які захопили, замінували і контролювали гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна адміністрація натомість стверджувала, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили греблю Каховської ГЕС. Численні експерти заявляли, що руйнування греблі відбулося, найімовірніше, через закладення великої кількості вибухівки на ГЕС, яку контролювали війська РФ. Служба безпеки України 1 жовтня 2025 року повідомилапро заочне висунення підозри російському генералу Володимиру Омельяновичу, начальнику штабу угруповання «Днепр» армії Росії, заявивши, що саме він командував підривом греблі Каховської гідроелектростанції.

Російська влада все ще сподівається відновити постачання дніпровської води до Криму. Але як це зробити, поки невідомо.

Єдиний спосіб водопостачання Криму, який залишається зараз – місцеві природні джерела. Підконтрольна Москві місцева влада анонсує будівництво в регіоні нових водосховищ. Але на це потрібні роки та мільярди рублів.

Кримська «гуманітарка»

Попри те, що й у самому Криму води не вистачає, місцеві чиновники почали активно рятувати жителів окупованих РФ регіонів Донбасу. У ДУП «Вода Криму» відправили туди свою мобільну лабораторію та фахівців для вимірювання витоку води і пошуку прихованих витоків на магістральних водогонах та розвідних мережах, повідомляють місцеві ЗМІ.

Підконтрольні угрупованню «ДНР» це угруповання підтримує Росія, а Україна визнала його терористичним ЗМІ повідомляють, що отримали з анексованого Криму тонни питної води.

«Воду відправила влада Криму та «Народний фронт» за координації МНС Криму. Ми в Криму на собі відчули всі труднощі водної блокади, знаємо, наскільки важлива підтримка, і разом з усією країною вже відправили гуманітарний «водний» вантаж», – повідомляли в серпні в кримській організації провладного російського руху «Народний фронт».

В організації зазначили, що воду адресно розвозять нужденним – насамперед багатодітним сім'ям і пенсіонерам.

У жовтні севастопольські ЗМІ повідомили про чергову партію вантажу для окупованого РФ Донецька – 20 тонн бутильованої питної води від севастопольської організації ЛДПР та російського благодійного фонду «Путь к победе». Влітку вони відправили туди ж 40 тонн питної води.

«Подібні «гуманітарні» ініціативи російська влада використовує як інструмент пропаганди і для демонстрації контролю над окупованими територіями. Водночас у самому Криму та Севастополі рівень води у водосховищах залишається критично низьким, що створює реальні ризики гуманітарної кризи», – заявляють в українському Центрі протидії дезінформації.

Російська влада та представники підконтрольного їй угруповання «ДНР» стверджують, що причиною водних проблем на окупованій частині Донецької області є «водна блокада України».

Влада України називає головною причиною дефіциту води повномасштабне вторгнення Росії в Україну, під час якого були пошкоджені та знищені інженерні мережі на Донбасі.

«Вода буде 100%»?

Сьогодні Крим, звідки відправляють водні гумконвої, продовжує жити в умовах вододефіциту. З літа у південних та східних регіонах півострова з'явилися водовозки. Кількість регіонів, які потребують привізної води, збільшується навіть за офіційними даними.

Крим на межі посухи: у Сімферополі зростає паніка через «водну кризу», але плану виходу із ситуації немає

«Крим на межі посухи: у Сімферополі зростає паніка через «водну кризу», але плану виходу із ситуації немає. Російські окупаційні чиновники визнають проблему, проте замість дій шукають «винних». У кулуарах Сімферополя вже обговорюють можливу «ротацію кадрів», а місцевим жителям натякають на швидке запровадження графіків подачі та підвезення технічної води. За даними джерел, паніка наростає – Аксьонов (російський глава Криму Сергій Аксьонов – ред.) перекладає відповідальність на Міноборони РФ, стверджуючи, що військові забирають значні обсяги води для полігонів. Тим часом Москва нібито готує «чистку» у кримській адміністрації», – повідомляє український Центр національного спротиву (ЦНС).

Перевірити цю інформацію з інших незалежних джерел в умовах бойових дій між Україною та Росією неможливо.

За словами російського глави Криму Сергія Аксьонова (за документами – Аксенов), наразі 77 регіонів Криму живуть на привізній воді. При цьому він упевнений у можливості відновлення подачі дніпровської води на півострів.

Північно-Кримського каналу немає тимчасово. Упевнений, що вода в каналі буде 100%

«Північно-Кримського каналу немає тимчасово. Упевнений, що вода в каналі буде 100%. Питання лише технічно на сьогодні ускладнене тим, що берег Дніпра – під обстрілом, вогневим впливом противника перебуває. Щойно цілі, поставлені президентом (РФ Володимиром Путіним – ред.), будуть досягнуті, воду до Північнокримського каналу подати можливо. Технічні питання обговорені й проєкт, як це зробити, вже є. Тут я питання не бачу. Це тимчасова ситуація», – заявив він в інтерв'ю російському телебаченню в серпні.

Російська влада публічно не заявляла про свої проєкти з відновлення подачі дніпровської води до Криму.

За даними українських експертів, водопостачання Криму за допомогою Північно-Кримського каналу можливе, але для цього потрібен дороговартісний проєкт і роки на реалізацію.