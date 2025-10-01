СБУ назвала ім’я російського генерала, підозрюваного в справі про руйнування Каховської дамби

Служба безпеки заочно повідомила про підозру російському генералу, який, за її даними, командував підривом греблі Каховської гідроелектростанції – про це СБУ повідомила 1 жовтня.

Відомство звітує про збір доказової бази на високопосадовця російських військ, який брав участь в організації підриву Каховської гідроелектростанції на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини.

«Йдеться про російського генерал-майора Володимира Омельяновича – начальника штабу-першого заступника командувача угруповання «Днєпр» збройних сил країни-агресора. Як встановило розслідування, у ніч з 5 на 6 червня 2023 року він безпосередньо координував дії підлеглих зі знищення дамби Каховської ГЕС мінно-вибуховим способом», – заявляє СБУ.

За даними служби, руйнування гідротехнічної споруди спричинило катастрофічний розлив води, через який загинули 35 цивільних, ще 24 зникли безвісти. Також вода затопила 46 населених пунктів і 1 323 гектарів сільськогосподарських земель на Херсонщині. 14 із постраждалих громад розташовані на окупованій території області.

Знищення дамби унеможливило водозабезпечення у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській областях і окупованому Криму.

«Неконтрольований розлив води затопив 55 тис. га лісу та щонайменше 81 тис. га природно-заповідного фонду і об’єктів промисловості на півдні України. Також утворилася загроза для технічного обслуговування Запорізької АЕС через порушення роботи охолоджувальної системи атомної станції», – додає СБУ.





Омельяновичу повідомили про підозру за статтею про воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

На світанку 6 червня 2023 року стало відомо про часткове руйнування греблі Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві греблі російські окупаційні сили, які захопили, замінували і контролювали гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна адміністрація натомість стверджувала, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили греблю Каховської ГЕС. Численні експерти заявляли, що руйнування греблі відбулося, найімовірніше, через закладення великої кількості вибухівки на ГЕС, яку контролювали війська РФ.

За даними «Укргідроенерго», через руйнацію греблі Каховської ГЕС компанія щорічно втрачає від 1,5 до 2 мільярдів кіловат-годин виробітку на рік – це «приблизно 8–10 мільярдів гривень щороку».

Руйнування греблі Каховської гідроелектростанції спричинило збиток на 14 мільярдів доларів. Таку суму 4 січня в етері телеканалу «Рада» озвучила міністерка захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук.