Раднику департаменту МЗС повідомили про підозру в «легалізації» громадян Росії в Євросоюзі

Служба безпеки України та Національна поліція підозрюють посадовця Міністерства закордонних справ у сприянні виїзду громадян Росії до Європейського Союзу. Про це відомства заявили 30 вересня.

За повідомленням СБУ, радника одного з департаментів МЗС викрили на тому, що в 2022 році він продав декільком громадянам Росії українські паспорти для виїзду до Євросоюзу. Це відбувалося протягом перших місяців повномасштабного вторгнення РФ, коли він обіймав посаду другого секретаря з консульських питань посольства України в неназваній європейській країні.

Читайте також: У МЗС України прокоментували блокування в Угорщині 12 українських новинних сайтів

«Перебуваючи у дипломатичній установі, чиновник приймав «замовлення» від громадян Росії, які хотіли безперешкодно в’їжджати до ЄС та вільно пересуватися в його межах. За матеріалами справи, за грошову винагороду посадовець оформлював своїм клієнтам українське громадянство з врученням закордонного паспорта нашої держави», – стверджує відомство.

Дипломат, за даними служби, знаходив замовників для цих послуг через мережу посередників на території Євросоюзу, які контактували з громадянами Росії. Зараз правоохоронці перевіряють дані про можливу причетність росіян, що отримали закордонні паспорти, до розвідувально-підривної діяльності російських спецслужб.

Нацполіція уточнює, що йдеться про події з квітня по липень 2022 року. Встановлено вісьмох людей, які скористалися послугами посадовця та отримали українські паспорти.

Читайте також: У ЦПК назвали обшуки СБУ в ексдетективів НАБУ «кампанією з дискредитації»

Посадовцю повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому службовою особою з використанням службового становища.

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. У разі обвинувального вироку йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Правоохоронці не уточнюють, на якій посаді зараз працює дипломат. Його ім’я та позиція щодо обвинувачення не розголошуються. Міністерство закордонних справ не коментувало ситуацію.