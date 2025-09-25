Доступність посилання

У ЦПК назвали обшуки СБУ в ексдетективів НАБУ «кампанією з дискредитації»

Протест проти законопроєкту, що обмежує незалежність НАБУ та САП. Київ, 24 липня 2025 року
Протест проти законопроєкту, що обмежує незалежність НАБУ та САП. Київ, 24 липня 2025 року

Серед ексдетективів НАБУ, в яких Служба безпеки України провела обшуки, заявивши про розслідування зловживань в «Укрзалізниці», є Тарас Лікунов, рідний брат Олени Щербан – членкині правління Центру протидії корупції й адвокатки затриманого СБУ співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова, заявили в ЦПК. Там зазначили, що саме він вів у НАБУ справу щодо Артема Шила, колишнього радника Офісу президента і співробітника Служби безпеки України, якого підозрюють у заволодінні коштами «Укрзалізниці».

Національне антикорупційне бюро раніше сьогодні повідомило про обшуки Служби безпеки України у колишніх детективів бюро, які зараз є працівниками внутрішньої безпеки «Укрзалізниці». У ЦПК зазначили, що ці обшуки є частиною кампанії з дискредитації НАБУ і ЦПК.

У Центрі протидії корупції опублікували текст ухвали про обшук в орендованій квартирі, де мешкає Тарас Лікунов, і заявили, що «СБУ збрехало у своїй офіційній комунікації щодо обшуків».

«В офіційному повідомленні СБУ зазначає, що обшуки проводилися «у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на «Укрзалізниці». Але це тотальна брехня. В ухвалі про обшук в помешканні мого брата немає жодного слова про «зловживання на УЗ». Там чорним по білому вказано – що обшук відбувся в рамках кримінального провадження за підозрою нардепу Христенку. Яким чином мій брат з цим повʼязаний – незрозуміло. Слідчий пояснити це на обшуку теж не зміг», – заявила Олена Щербан.

Виконавча директорка ЦПК Дарʼя Каленюк заявила, що «мета Зеленського і СБУ прямо зараз – дискредитувати усю антикорупційну систему і помститися конкретним людям за підозри СБУшнику Артему Шилу, якого підозрюють у розкраданнях на «Укрзалізниці», розслідування статків генерала СБУ Вітюка і розслідувань щодо наближених до президента осіб – Чернишова й Міндіча».

В Офісі президента звинувачення поки не коментували.

Раніше сьогодні Національне антикорупційне бюро повідомило, що Служба безпеки України проводить слідчі дії у колишніх детективів НАБУ, які зараз є працівниками «Укрзалізниці». «Ймовірно, вони пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах і в органах державної влади, зокрема й СБУ», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ заявили, що такі дії можуть свідчити про «посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій».

У Службі безпеки у відповідь заявили, що 25 вересня почали «низку санкціонованих судом обшуків» у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на «Укрзалізниці».

«Слідчо-оперативні заходи проходять виключно у посадовців АТ «Укрзалізниця» і приватних підприємців, які є фігурантами відповідного кримінального провадження. Обшуки у посадовців «Укрзалізниці» не пов’язані із «тиском на незалежність антикорупційних інституцій», про що сьогодні заявили їхні представники», – заявили в СБУ.

НАБУ вже не вперше заявляє про спроби вплинути на незалежність бюро через розслідування, які воно веде.

