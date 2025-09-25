У ЦПК назвали обшуки СБУ в ексдетективів НАБУ «кампанією з дискредитації»

Серед ексдетективів НАБУ, в яких Служба безпеки України провела обшуки, заявивши про розслідування зловживань в «Укрзалізниці», є Тарас Лікунов, рідний брат Олени Щербан – членкині правління Центру протидії корупції й адвокатки затриманого СБУ співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова, заявили в ЦПК. Там зазначили, що саме він вів у НАБУ справу щодо Артема Шила, колишнього радника Офісу президента і співробітника Служби безпеки України, якого підозрюють у заволодінні коштами «Укрзалізниці».

Національне антикорупційне бюро раніше сьогодні повідомило про обшуки Служби безпеки України у колишніх детективів бюро, які зараз є працівниками внутрішньої безпеки «Укрзалізниці». У ЦПК зазначили, що ці обшуки є частиною кампанії з дискредитації НАБУ і ЦПК.

У Центрі протидії корупції опублікували текст ухвали про обшук в орендованій квартирі, де мешкає Тарас Лікунов, і заявили, що «СБУ збрехало у своїй офіційній комунікації щодо обшуків».

«В офіційному повідомленні СБУ зазначає, що обшуки проводилися «у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на «Укрзалізниці». Але це тотальна брехня. В ухвалі про обшук в помешканні мого брата немає жодного слова про «зловживання на УЗ». Там чорним по білому вказано – що обшук відбувся в рамках кримінального провадження за підозрою нардепу Христенку. Яким чином мій брат з цим повʼязаний – незрозуміло. Слідчий пояснити це на обшуку теж не зміг», – заявила Олена Щербан.

Виконавча директорка ЦПК Дарʼя Каленюк заявила, що «мета Зеленського і СБУ прямо зараз – дискредитувати усю антикорупційну систему і помститися конкретним людям за підозри СБУшнику Артему Шилу, якого підозрюють у розкраданнях на «Укрзалізниці», розслідування статків генерала СБУ Вітюка і розслідувань щодо наближених до президента осіб – Чернишова й Міндіча».

В Офісі президента звинувачення поки не коментували.

Раніше сьогодні Національне антикорупційне бюро повідомило, що Служба безпеки України проводить слідчі дії у колишніх детективів НАБУ, які зараз є працівниками «Укрзалізниці». «Ймовірно, вони пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах і в органах державної влади, зокрема й СБУ», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ заявили, що такі дії можуть свідчити про «посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій».

У Службі безпеки у відповідь заявили, що 25 вересня почали «низку санкціонованих судом обшуків» у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на «Укрзалізниці».

«Слідчо-оперативні заходи проходять виключно у посадовців АТ «Укрзалізниця» і приватних підприємців, які є фігурантами відповідного кримінального провадження. Обшуки у посадовців «Укрзалізниці» не пов’язані із «тиском на незалежність антикорупційних інституцій», про що сьогодні заявили їхні представники», – заявили в СБУ.

НАБУ вже не вперше заявляє про спроби вплинути на незалежність бюро через розслідування, які воно веде.

