У МЗС України прокоментували блокування в Угорщині 12 українських новинних сайтів

Уряд Угорщини своїм рішенням про блокування 12 українських новинних ресурсів заблокував доступ угорців до заснованої на фактах журналістики, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

«Різниця полягає в тому, що Україна блокує російську пропаганду, тоді як уряд Орбана блокує доступ угорців до журналістики, що базується на фактах. Але для них чим далі від правди, тим краще», – написав він у соцмережі X 29 вересня.

Раніше сьогодні в адміністрації прем’єр-міністра Угорщини повідомили про блокування в країні 12 українських новинних ресурсів у відповідь на блокування Україною низки сайтів, які поширювали російську пропаганду.



«Україна, яка вступає до Євросоюзу, заблокувала іноземні – серед них угорські – інтернет-сайти, бо вони наважилися критично писати про політику санкцій проти росіян, збройну підтримку України, зображувати ЄС і НАТО як фрагментовані й неефективні… За принципом взаємності Угорщина сьогодні вводить дpеркальні заходи проти українських інформаційних порталів», – написав у фейсбуці керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш.

Угорський посадовець назвав блокування Україною пропагандистських ресурсів «необгрунтованою атакою» і наголосив, що Угорщина як суверенна країна повинна дати «пропорційну відповідь».



Раніше у вересні в Україні заблокували 14 сайтів з Угорщини, Румунії, Молдови і Греції, які поширювали російську пропаганду. Блокування ініціювала Служба безпеки України.