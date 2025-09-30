СБУ повідомила про підозру двом російським генералам через обстріли Охтирки

Служба безпеки України зібрала доказову базу на двох генералів РФ і їхніх підлеглих, які вчиняли воєнні злочини в Сумській області на початку повномасштабної війни – про це відомство заявило 30 вересня.

Йдеться про масовані російські обстріли цивільної інфраструктури Охтирки 25 лютого 2022 року – за даними СБУ, російські військові вдарили по місту реактивними системами залпового вогню «Град» та «Ураган».

Атака зруйнувала та пошкодила місцеві дитсадки, десятки житлових будинків та об’єкт енергетики, зокрема, критично важливу ТЕЦ. Тоді загинули дев’ять жителів громади, серед яких була дитина. Ще дев’ять людей, у тому числі дитина, зазнали поранень.

Читайте також: СБУ: п’ятьох російських генералів підозрюють у атаках на цивільну інфраструктуру Сумщини в 2022-му

«За матеріалами справи, атаку по Охтирці санкціонував генерал-лейтенант Сергій Кисіль – командувач 1-ї танкової армії західного військового округу країни-агресора», – повідомляє служба.

СБУ додає, що за наказом Кисіля підготовкою та здійсненням вогневого ураження займалися його підлеглі з 4-ї танкової дивізії РФ, більш відомої як Кантемирівська дивізія імені Юрія Андропова:

командир дивізії генерал-майор Євгеній Журавльов

начальник штабу дивізії полковник Дмитро Кіршин

начальник артилерії дивізії полковник Володимир Крівощапов

командир 275-го самохідного артилерійського полку полковник Олександр Алєксандров

начальник штабу, заступник командира 275-го самохідного артилерійського полку підполковник Магомедрасул Курбанов

Фігуранта заочно повідомили про підозру у воєнних злочинах, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

«Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вчинення воєнних злочинів проти України», – повідомляє СБУ.

Бої за Охтирку точилися на початку повномасштабного вторгнення Росії, в лютому та березні 2022 року. Охтирка, як і інші райони Сумщини, регулярно зазнає російських обстрілів.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



