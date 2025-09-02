СБУ повідомила про нову підозру російському судді за вироки українським військовополоненим

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру судді Південного окружного військового суду в Росії Костянтину Простову, повідомило відомство 2 вересня.

Служба уточнює, що суддя, зокрема, призначає тюремні вироки полоненим захисникам Маріуполя. Слідство встановило, що в серпні та листопаді 2024 року він незаконно призначив тюремний строк ще двом полоненим військовим Національної гвардії України:

«Згідно із сфабрикованим рішенням російського судді військовополонені отримали 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Обидва українських захисники входили до 12-ї бригади спецпризначення Нацгвардії, у складі якої обороняли Маріуполь з перших днів повномасштабної війни».

За даними СБУ, це вже другий задокументований випадок, коли Простов виносить вироки полоненим українським військовим.

Правоохоронці зазначають: засудені Простовим є комбатантами збройного конфлікту. У разі потрапляння в полон вони мають статус військовополонених і не можуть бути ув’язнені за участь у бойових діях.

Судді заочно повідомили про підозру у воєнних злочинах, зокрема, порушенні вимог статей 129 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949.

Оскільки російський воєнний злочинець перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.





Офіс генерального прокурора додає, що «у зв’язку із переховуванням від органу досудового розслідування» підозрюваного оголосили в розшук.

У червні 2025 року СБУ повідомила про підозру двом суддям Південного окружного військового суду Росії Костянтину Простову та Сергію Образцову за вироки українським військовослужбовцям.

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону неодноразово виносив вироки українським полоненим, в тому числі військовим «Азову», а також жителям окупованих українських регіонів.



