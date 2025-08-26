РФ засудила севастопольця Миськова до 14 років за ґратами за звинуваченням у співпраці зі спецслужбами України

Жителя Севастополя Дмитра Миськова засудили до 14 років позбавлення волі за звинуваченням у співпраці з українськими спецслужбами, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії. Російське обвинувачення вимагало для нього 20 років колонії.

Згідно з повідомленням створеної РФ прокуратури міста, підконтрольний Росії Севастопольський міський суд визнав 45-річного чоловіка винним у «державній зраді». Російські силовики стверджують, що Миськов із липня до вересня 2024 року нібито передавав українській стороні фото місць розміщення кораблів Чорноморського флоту РФ. Також вони стверджують, що чоловік передавав СБУ відео дислокації та переміщення вертольотів російських військ.

Перевірити достовірність тверджень російських силовиків за умов воєнних дій неможливо.

Публічні коментарі чи позиція захисту Миськова відсутня. Українські військові та чиновники цей вирок не коментували.

За даними правозахисної організації «КримSOS», у 2024 році не менш як 56 кримчан зазнали переслідувань із боку російської влади. Приводами для кримінальних справ стали звинувачення у нібито зв’язках із забороненими в РФ організаціями, державній зраді, шпигунстві, публічних висловлюваннях, організації диверсій чи закликах до насильства.