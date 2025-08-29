СБУ й поліція затримали трьох підозрюваних у підпалах автомобілів військових

Служба безпеки та Національна поліція затримали трьох людей за підозрою в підпалах автомобілів – про це відомства заявили 29 серпня.

Всі троє фігурантів живуть у Києві та області. За даними СБУ, їх завербувала російська ФСБ через Телеграм для підпалів автомобілів українських військових.

«Так, у Києві «по гарячих слідах» викрито двох 16-річних школярів, які підпалили позашляховик воїна ЗСУ після його повернення з передової. Задокументовано, як неповнолітні спочатку придбали каністру з бензином, який потім вилили на капот машини та підпалили», – заявляє служба.

Ще одного підозрюваного – 36-річного безробітного чоловіка – затримали в Білоцерківському районі. Нацполіція уточнює, що він облив легкозаймистою сумішшю та підпалив службовий пікап Nissan Navara, яким користувалися працівники районного ТЦК.





Фігурантам повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Вони перебувають під вартою, в разі обвинувальних вироків їм загрожує до 8 років тюрми.

У Службі безпеки України на початку цього року повідомили про затримання понад 450 підозрюваних у підпалах протягом 2024 року.

В СБУ наголошують, що майже п’ята частина – 22% – тих, кого російські спецслужби завербували для своїх завдань в Україні, є неповнолітніми.

Проєкт розслідувань Радіо Свобода «Схеми» в жовтні 2024 року виявив, що російські спецслужби масово використовують неповнолітніх українців для підпалів автомобілів військовослужбовців ЗСУ і будівель ТЦК в межах дезінформаційної кампанії РФ, метою якої є показати, що в Україні нібито існує активне підпілля, що в такий спосіб виступає проти загальної мобілізації.



