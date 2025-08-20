СБУ заявляє про затримання чоловіка, який готував прорив російських ДРГ на правобережжя Херсонщини

Служба безпеки України заявляє про затримання чоловіка, який готував прорив російських ДРГ на правобережжя Херсонщини.

Як повідомляє пресслужба відомства, фігурант мав зібрати розвіддані про територію у прибережній зоні та систему охорони оборонних обʼєктів, розташованих поблизу Дніпра.

«Після отримання цих даних окупанти планували проникнути на підконтрольну Україні територію. Далі передові групи ворога мали закріпитися на зайнятих позиціях до підходу основних сил військового угруповання РФ з тимчасово окупованої частини Херсонщини», – йдеться у повідомленні



У СБУ стверджують, що під час збору даних чоловік обходив прибережну територію, де фіксував локації Сил оборони, також випитував додаткові відомості у місцевих жителів під виглядом побутових розмов у торговельних закладах.

За матеріалами справи, 37-річний херсонець потрапив у поле зору російського ГРУ, коли публікував антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.



Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про затримання осіб, яких вони називають російськими агентами. Їх підозрюють у держзраді, диверсіях на замовлення російських спецслужб.

11 листопада 2022 року українські військові звільнили Херсон від російської окупації. Місто, як і правобережна частина області, перебувало під контролем Росії з перших днів повномасштабного вторгнення. Херсон був єдиним обласним центром, який окупанти захопили після 24 лютого 2022 року.

Російські війська щоденно дронами та артилерією атакують правобережжя Херсонщини.