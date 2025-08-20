Через російський обстріл Білозерки загинув чоловік, є поранена

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через обстріл Білозерки 20 серпня, повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, російські військові обстріляли селище з артилерії близько 11:45 у вівторок.

«Унаслідок атаки загинув 39-річний чоловік, поранення отримала жінка», – повідомляє прокуратура.

Херсонська обласна прокуратура також повідомляла про артилерійський обстріл. За її даними, 39-річна місцева жителька, яка перебувала на подвір’ї будинку, зазнала вибухової травми й уламкових поранень грудної клітини та вуха. Вона самостійно звернулася до лікарів і буде лікуватися амбулаторно.

Вранці російські війська вдарили з артилерії по Білозерці на Херсонщині, поранивши людину.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



