ДСНС: рятувальники досі гасять пожежу на Полтавщині, де 19 серпня війська РФ атакували енергооб’єкт

На Полтавщині рятувальники 20 серпня продовжують гасити масштабну пожежу на одному з підприємств, яка виникла внаслідок масованого російського обстрілу в ніч на 19 серпня, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Займання сталося на кількох окремих локаціях. Станом на ранок 20 серпня усі осередки вдалося локалізувати. Роботи тривають, залучені два пожежні потяги «Укрзалізниці», – йдеться в повідомленні.

Напередодні Міністерство енергетики України повідомило, що російські військові в ніч на 19 серпня здійснили чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області, застосувавши одночасно крилаті ракети й ударні безпілотники, внаслідок чого виникли масштабні пожежі.

«Одночасно кілька десятків дронів атакували один із виробничих об’єктів газотранспортної системи України. Попередньо встановлені пошкодження наземної інфраструктури об’єкта», – йшлося в повідомленні.

Там нагадали, що востаннє удари по нафтопереробній інфраструктурі були зафіксовані 15 і 21 червня цього року.

Міненерго повідомило, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України, і закликало міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на державу-агресора й надати Україні додаткову підтримку для захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут зазначав, що були зафіксовані влучання й падіння уламків у Кременчуцькому й Лубенському районах, внаслідок чого були пошкоджені адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору, в а Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових і 119 юридичних абонентів. Люди не постраждали.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.