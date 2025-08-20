ОВА: на Дніпропетровщині російський FPV-дрон поцілив в автівку, загинула людина

На Дніпропетровщині російський FPV-дрон поцілив в автівку – загинув 62-річний чоловік, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його даними, це сталося у Межівській громаді Синельниківського району.

Раніше сьогодні на Харківщині російські війська FPV-дроном атакували цивільну автівку, загинули двоє цивільних людей, повідомила поліція.

За даними поліцейських, 20 серпня о 08:30 військові РФ вдарили ударним безпілотником по цивільному автомобілю на автодорозі поблизу села Петрівка Золочівської територіальної громади – загинули 70-річний водій та його 71-річна співмешканка.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



