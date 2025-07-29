СБУ повідомляє про запобігання замаху на командира «Вовків Да Вінчі» Філімонова

Російська ФСБ готувала замах на командира 108-го окремого батальйону Збройних сил «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова, завербувавши виконався під виглядом роботи на СБУ. Про це повідомила Служба безпеки України 29 липня.

За повідомленням СБУ, російська спецслужба відносно нещодавно почала вдаватися до операцій «під чужим прапором» – під час вербування представники ФСБ видають себе за співробітників Служби безпеки і ставлять завдання агентам нібито в інтересах України:

«Саме на такий «гачок» потрапив учасник АТО з Кам’янського, який був упевнений, що за дорученням СБУ має знешкодити коригувальника, котрий працює на РФ, а не українського військового командира».

Слідство встановило, що з чоловіком зв’язалася представниця російської спецслужби, яка видала себе за співробітницю СБУ. Вона повідомила, що інтернет-магазин, де фігурант замовляв ліки, фінансує російську армію, відтак проти нього нібито відкрили кримінальну справу за статтею про державну зраду.





Як додає служба, чоловіку надіслали підроблену повістку про виклики на допит до СБУ, а згодом запропонували «співпрацю» для закриття кримінальної справи.

«Для цього фігуранту надіслали анкету про прийом до СБУ і дали вказівку прибути до Києва. Куратори від ФСБ маніпулювали патріотичними переконаннями українця, який щиро вважав, що допомагає українській спецслужбі боротися з ворогом. У листуванні зі своїм зв’язковим чоловік висловлював готовність знищувати окупантів – навіть ціною власного життя», – передає пресслужба відомства.

У Києві завербований чоловік отримав завдання орендувати квартиру в житловому комплексі, де, за версією ФСБ, проживав Сергій Філімонов, і почати стеження за його автомобілем. У російській спецслужбі фігуранта переконували, що об’єкт стеження – коригувальник вогню, відповідальний за один із ракетних ударів по столиці.

Згодом чоловіку через схованку на околиці Києва передали автоматичну зброю та вказівку ліквідувати військового командира. Оперативники СБУ затримали фігуранта, коли він виходив на вулицю зі спорядженою зброєю, і вилучили мобільний телефон, з якого він листувався з куратором з ФСБ.

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Затриманому повідомили про підозру в незаконному зберіганні зброї та боєприпасів.

СБУ наголошує, що його співробітники «не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань. СБУ діє винятково в межах чинного законодавства України». У разі отримання підозрілих повідомлень правоохоронці просять звертатися на гарячу лінію СБУ або в чат-бот «Спали ФСБшника».

В Україні від початку лютого сталися кілька нападів на військовослужбовців і вибухів біля будівель ТЦК. Зокрема, 1 лютого у Рівненському ТЦК пролунав вибух, унаслідок якого загинула одна людина, ще восьмеро були поранені.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий після цього закликав суспільство і владу відреагувати на вбивства військових у тилу, які назвав «червоною лінією, яку не можна перетинати».

Начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев переконаний, що за нападами на співробітників ТЦК і підпалами військкоматів стоять спецслужби Росії, які хочуть зірвати мобілізацію в Україні. Про це він розповів в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).



