У СБУ попередили про безпекові заходи в одному з районів Києва

Служба безпеки України і Національна поліція спільно з іншими підрозділами Сил оборони проводять планові безпекові заходи на території Деснянського району Києва, повідомили 29 липня в пресслужбі СБУ.

Основною метою заходів там назвали перевірку антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей.

У СБУ зазначили, що під час безпекових заходів оглядають території й окремі будівлі та приміщення (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування) для виявлення заборонених до обігу предметів, а також перевіряють громадян.

«Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу й проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян і огляд автотранспорту. СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців», – йдеться в повідомленні.

У Службі безпеки зазначили, що при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. СБУ вже не вперше проводить подібні безпекові заходи. Минулого місяця їх проводили в Шевченківському районі Києва.

А з 12 по 16 червня Служба безпеки України проводила контррозвідувальні (безпекові) заходи у Львові. Про це стало відомо після того, як 11 червня працівники СБУ затримали 57-річного місцевого безробітного, якого, за даними української спецслужби, через телеграм-канали завербувала ФСБ Росії. Стверджується, що затриманий допомагав Росії у підготовці нового удару по Львівській області.